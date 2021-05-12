https://ria.ru/20210512/mishustin-1731972666.html
Мишустин назвал число отмененных в рамках "регуляторной гильотины" актов
Мишустин назвал число отмененных в рамках "регуляторной гильотины" актов
Правительство в 2020 году отменило более 11 тысяч актов в рамках "регуляторной гильотины", большинство из которых приняты еще в советское время, заявил... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:36
2021-05-12T15:36
2021-05-12T15:36
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство в 2020 году отменило более 11 тысяч актов в рамках "регуляторной гильотины", большинство из которых приняты еще в советское время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год."Прошлый год стал годом перемен в сфере контроля и надзора. В рамках "регуляторной гильотины" было отменено более одиннадцати тысяч актов. Большая часть из них - приняты еще в советское время", - отметил Мишустин.Он также напомнил, что в прошлом году был принят закон об обязательных требованиях, который определяет порядок установления и применения новых норм регулирования. "Это позволяет гражданам и бизнесу заранее подготовиться к изменениям. Каждые шесть лет будем проверять, насколько эффективно работает этот механизм", - сказал премьер-министр."Комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса, в том числе зависят от системы контроля. Профилактика вместо проверок. Это новый принцип системы контрольно-надзорной деятельности на базе риск-ориентированного подхода. Для этого совместно с законодателями приняли соответствующий закон. Создали механизм досудебного обжалования принимаемых решений. Поэтапно переходим на полностью безбумажное взаимодействие", - также отметил Мишустин.
https://ria.ru/20201218/gilotina-1589963182.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Правительство в 2020 году отменило более 11 тысяч актов в рамках "регуляторной гильотины", большинство из которых приняты еще в советское время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая в Госдуме
с отчетом о работе правительства за год.
"Прошлый год стал годом перемен в сфере контроля и надзора. В рамках "регуляторной гильотины" было отменено более одиннадцати тысяч актов. Большая часть из них - приняты еще в советское время", - отметил Мишустин.
Он также напомнил, что в прошлом году был принят закон об обязательных требованиях, который определяет порядок установления и применения новых норм регулирования. "Это позволяет гражданам и бизнесу заранее подготовиться к изменениям. Каждые шесть лет будем проверять, насколько эффективно работает этот механизм", - сказал премьер-министр.
"Комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса, в том числе зависят от системы контроля. Профилактика вместо проверок. Это новый принцип системы контрольно-надзорной деятельности на базе риск-ориентированного подхода. Для этого совместно с законодателями приняли соответствующий закон. Создали механизм досудебного обжалования принимаемых решений. Поэтапно переходим на полностью безбумажное взаимодействие", - также отметил Мишустин.