https://ria.ru/20210512/mishustin-1731967509.html

Мишустин назвал число семей, получающих специальные выплаты на детей

Мишустин назвал число семей, получающих специальные выплаты на детей

Более 1,5 миллиона нуждающихся семей в России получают специальные выплаты на детей до трех лет в размере прожиточного минимума, сообщил в среду премьер-министр РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:19

2021-05-12T15:19

2021-05-12T15:19

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 1,5 миллиона нуждающихся семей в России получают специальные выплаты на детей до трех лет в размере прожиточного минимума, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Был вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, при рождении детей в нуждающейся семье, пока им не исполнится три года, назначаются специальные выплаты в размере прожиточного минимума. Таких семей у нас более полутора миллионов", - сказал он.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731949590.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество