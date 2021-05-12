https://ria.ru/20210512/mishustin-1731967509.html
Мишустин назвал число семей, получающих специальные выплаты на детей
Мишустин назвал число семей, получающих специальные выплаты на детей
Более 1,5 миллиона нуждающихся семей в России получают специальные выплаты на детей до трех лет в размере прожиточного минимума, сообщил в среду премьер-министр РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:19
2021-05-12T15:19
2021-05-12T15:19
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 1,5 миллиона нуждающихся семей в России получают специальные выплаты на детей до трех лет в размере прожиточного минимума, сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме."Был вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, при рождении детей в нуждающейся семье, пока им не исполнится три года, назначаются специальные выплаты в размере прожиточного минимума. Таких семей у нас более полутора миллионов", - сказал он.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731949590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество