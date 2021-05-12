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Мишустин намерен и дальше посещать Дальний Восток
Мишустин намерен и дальше посещать Дальний Восток
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что намерен продолжать посещать Дальний Восток и общаться с жителями. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:03
2021-05-12T15:03
россия
чукотка
михаил мишустин
госдума рф
амурская область
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что намерен продолжать посещать Дальний Восток и общаться с жителями."Я также собираюсь дальше продолжать посещать Дальний Восток, разговаривать с людьми. Очень много было поручений, которые по результатам поездок мы дали и продолжаем их реализовывать", - сказал Мишустин в Госдуме, где в среду он представил отчет о работе кабмина в 2020 году.Рабочая поездка председателя правительства в Дальневосточный федеральный округ состоялась в августе прошлого года. В течение недели Мишустин посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. По итогам этой поездки был дан ряд поручений.В середине марта пресс-служба правительства сообщила, что глава кабмина летом планирует снова посетить Дальний Восток с проверкой, чтобы посмотреть, как выполняются поручения президента по развитию этого стратегически важного региона.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731963642.html
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чукотка
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россия, чукотка, михаил мишустин, госдума рф, амурская область

Мишустин намерен и дальше посещать Дальний Восток

15:03 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что намерен продолжать посещать Дальний Восток и общаться с жителями.
"Я также собираюсь дальше продолжать посещать Дальний Восток, разговаривать с людьми. Очень много было поручений, которые по результатам поездок мы дали и продолжаем их реализовывать", - сказал Мишустин в Госдуме, где в среду он представил отчет о работе кабмина в 2020 году.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
15:01
Мишустин рассказал о программе субсидирования авиаперелетов в ДФО
Рабочая поездка председателя правительства в Дальневосточный федеральный округ состоялась в августе прошлого года. В течение недели Мишустин посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. По итогам этой поездки был дан ряд поручений.
В середине марта пресс-служба правительства сообщила, что глава кабмина летом планирует снова посетить Дальний Восток с проверкой, чтобы посмотреть, как выполняются поручения президента по развитию этого стратегически важного региона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
14:59
Мишустин заявил о снижении миграционного оттока на Дальнем Востоке
 
РоссияЧукоткаМихаил МишустинГосдума РФАмурская область
 
 
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