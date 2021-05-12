https://ria.ru/20210512/mishustin-1731963082.html
Мишустин заявил о снижении миграционного оттока на Дальнем Востоке
Мишустин заявил о снижении миграционного оттока на Дальнем Востоке
Миграционный отток на Дальнем Востоке снизился в четыре раза, наблюдается приток в регион молодых специалистов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:59
2021-05-12T14:59
2021-05-12T15:00
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Миграционный отток на Дальнем Востоке снизился в четыре раза, наблюдается приток в регион молодых специалистов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Мы готовились, вчера с (вице-премьером, полпредом президента в ДФО - ред.) Юрием Петровичем Трутневым говорили подробно, смотрели статистику: миграционный отток снизился у нас в четыре раза по Дальнему Востоку. Это все-таки результат", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе правительства за 2020 год.Он отметил, что отмечается приток в этот регион молодых специалистов 20-24 лет, к 2019 году он составил несколько тысяч человек. "Это важно, мы переломили эту нехорошую тенденцию (оттока населения - ред.)", - добавил премьер.Премьер напомнил, что была принята национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года, в рамках которой запланированы достаточно серьезные инвестиции, в том числе в строительство и реконструкцию социальных объектов.
https://ria.ru/20210427/polnomochiya-1730085946.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Миграционный отток на Дальнем Востоке
снизился в четыре раза, наблюдается приток в регион молодых специалистов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин
.
"Мы готовились, вчера с (вице-премьером, полпредом президента в ДФО - ред.) Юрием Петровичем Трутневым говорили подробно, смотрели статистику: миграционный отток снизился у нас в четыре раза по Дальнему Востоку. Это все-таки результат", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе правительства за 2020 год.
Он отметил, что отмечается приток в этот регион молодых специалистов 20-24 лет, к 2019 году он составил несколько тысяч человек. "Это важно, мы переломили эту нехорошую тенденцию (оттока населения - ред.)", - добавил премьер.
Премьер напомнил, что была принята национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года, в рамках которой запланированы достаточно серьезные инвестиции, в том числе в строительство и реконструкцию социальных объектов.