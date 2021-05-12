Глава Минтруда заявил о снижении числа бедных в России

"Сегодня председатель сказал, что это (борьба с бедностью - ред.) одна из национальных целей, которой мы уделяем достаточно большое внимание... Мы свои меры пересматриваем, совершенствуем. И на сегодняшний день мы смотрим на итоги 2020 года и видим, что показатель количества бедных, по данным Росстата, значительно снизился, по итогам года у нас он 12,1%. Мы говорим о том, что правительство ведет достаточно активную политику в этом направлении", - сказал Котяков.