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Глава Минтруда заявил о снижении числа бедных в России
Глава Минтруда заявил о снижении числа бедных в России
Правительство РФ ведет активную политику в борьбе с бедностью, меры совершенствуются, есть снижение числа бедных, заявил РИА Новости министр труда РФ Антон... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:57
2021-05-12T14:57
2021-05-12T15:46
россия
антон котяков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ ведет активную политику в борьбе с бедностью, меры совершенствуются, есть снижение числа бедных, заявил РИА Новости министр труда РФ Антон Котяков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, заявил, что российские власти в своей работе смотрят, что можно сделать для борьбы с бедностью в России, но этот показатель нужно правильно считать и наладить учет.
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россия, антон котяков, госдума рф, общество
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство РФ ведет активную политику в борьбе с бедностью, меры совершенствуются, есть снижение числа бедных, заявил РИА Новости министр труда РФ Антон Котяков.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, заявил, что российские власти в своей работе смотрят, что можно сделать для борьбы с бедностью в России, но этот показатель нужно правильно считать и наладить учет.
"Сегодня председатель сказал, что это (борьба с бедностью - ред.) одна из национальных целей, которой мы уделяем достаточно большое внимание... Мы свои меры пересматриваем, совершенствуем. И на сегодняшний день мы смотрим на итоги 2020 года и видим, что показатель количества бедных, по данным Росстата, значительно снизился, по итогам года у нас он 12,1%. Мы говорим о том, что правительство ведет достаточно активную политику в этом направлении", - сказал Котяков.