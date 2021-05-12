https://ria.ru/20210512/mid-1732012272.html

Представители МИД и ХАМАС обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке

Представители МИД и ХАМАС обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил по телефону с... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:32

2021-05-12T18:32

2021-05-12T18:41

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ближний восток

михаил богданов

восточный иерусалим

в мире

россия

хамас

палестина

израиль

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение между Палестиной и Израилем, сообщили в МИД РФ."Двенадцатого мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - говорится в тексте комментария на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в ходе беседы Абу-Марзук изложил оценки и соображения в связи с резким обострением силового противостояния между Израилем и палестинцами, сделав упор на противоправном характере действий израильтян в отношении палестинских жителей квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, а также недопустимости обстрелов жилых районов в секторе Газа.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

ближний восток

восточный иерусалим

россия

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ближний восток, михаил богданов, восточный иерусалим, в мире, россия, хамас, палестина, израиль