Представители МИД и ХАМАС обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение между Палестиной и Израилем, сообщили в МИД РФ."Двенадцатого мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - говорится в тексте комментария на сайте российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в ходе беседы Абу-Марзук изложил оценки и соображения в связи с резким обострением силового противостояния между Израилем и палестинцами, сделав упор на противоправном характере действий израильтян в отношении палестинских жителей квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, а также недопустимости обстрелов жилых районов в секторе Газа.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение между Палестиной и Израилем, сообщили в МИД РФ.
"Двенадцатого мая по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком", - говорится в тексте комментария на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе беседы Абу-Марзук изложил оценки и соображения в связи с резким обострением силового противостояния между Израилем и палестинцами, сделав упор на противоправном характере действий израильтян в отношении палестинских жителей квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, а также недопустимости обстрелов жилых районов в секторе Газа.
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.
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