https://ria.ru/20210512/metro-1731875968.html
На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути
На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути
Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в твиттере Московского... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:41
2021-05-12T06:41
2021-05-12T15:29
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_0:2:3637:2048_1920x0_80_0_0_553173fb4adc1273e7b3644c124d65f8.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в твиттере Московского метрополитена."На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210429/metro-1730450483.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b6fc3b60f00c312bd1029376269ea948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия