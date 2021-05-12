https://ria.ru/20210512/metro-1731875968.html

На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути

На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути

Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в твиттере Московского... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T06:41

2021-05-12T06:41

2021-05-12T15:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в твиттере Московского метрополитена."На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210429/metro-1730450483.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия