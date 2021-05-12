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На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути
На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути
Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в твиттере Московского... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:41
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москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в твиттере Московского метрополитена."На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — говорится в сообщении.
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москва, происшествия

На Арбатско-Покровской линии московского метро человек упал на пути

06:41 12.05.2021 (обновлено: 15:29 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Интервалы движения поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщается в твиттере Московского метрополитена.
"На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", — говорится в сообщении.
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