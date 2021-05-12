https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731948237.html

В Кремле прокомментировали преследование Медведчука на Украине

В Кремле прокомментировали преследование Медведчука на Украине

Политические мотивы преследования депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Украине были бы... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:04

2021-05-12T14:04

2021-05-12T14:19

россия

виктор медведчук

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Политические мотивы преследования депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии, он не обращался к РФ за убежищем или помощью, Москва вряд ли может ее оказать на фоне преследования политика на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался - первое. Второе - мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это было бы недопустимо и "с точки зрения духа и буквы демократии." Отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук - пророссийский политик, и будет ли РФ оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования.По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется в Украине, эта его позиция импонирует "достаточно большому количеству украинцев".

https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731858313.html

https://ria.ru/20210511/totalitarizm-1731850167.html

россия

украина

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россия, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, в мире