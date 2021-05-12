В Кремле прокомментировали преследование Медведчука на Украине
14:04 12.05.2021 (обновлено: 14:19 12.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Политические мотивы преследования депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии, он не обращался к РФ за убежищем или помощью, Москва вряд ли может ее оказать на фоне преследования политика на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался - первое. Второе - мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это было бы недопустимо и "с точки зрения духа и буквы демократии." Отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук - пророссийский политик, и будет ли РФ оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования.
"Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношение многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией", - уточнил Песков.
По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется в Украине, эта его позиция импонирует "достаточно большому количеству украинцев".