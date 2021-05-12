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https://ria.ru/20210512/medvedchuk-1731948237.html
В Кремле прокомментировали преследование Медведчука на Украине
В Кремле прокомментировали преследование Медведчука на Украине
Политические мотивы преследования депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Украине были бы... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:04
2021-05-12T14:19
россия
виктор медведчук
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Политические мотивы преследования депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии, он не обращался к РФ за убежищем или помощью, Москва вряд ли может ее оказать на фоне преследования политика на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался - первое. Второе - мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это было бы недопустимо и "с точки зрения духа и буквы демократии." Отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук - пророссийский политик, и будет ли РФ оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования.По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется в Украине, эта его позиция импонирует "достаточно большому количеству украинцев".
https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731858313.html
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россия, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле прокомментировали преследование Медведчука на Украине

14:04 12.05.2021 (обновлено: 14:19 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Политические мотивы преследования депутата Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии, он не обращался к РФ за убежищем или помощью, Москва вряд ли может ее оказать на фоне преследования политика на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался - первое. Второе - мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства", - сказал Песков журналистам.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия
Он отметил, что это было бы недопустимо и "с точки зрения духа и буквы демократии." Отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук - пророссийский политик, и будет ли РФ оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования.
"Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношение многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией", - уточнил Песков.
По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется в Украине, эта его позиция импонирует "достаточно большому количеству украинцев".
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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РоссияВиктор МедведчукДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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