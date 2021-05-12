https://ria.ru/20210512/maski-1731936336.html

Жириновский заявил, что депутатам без масок нельзя участвовать в выборах

Жириновский заявил, что депутатам без масок нельзя участвовать в выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что тех депутатов Госдумы, кто не носит маски, нельзя допускать к участию в выборах. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:22

2021-05-12T13:22

2021-05-12T22:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730831729_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_96185b2855461c7079228f0fc9f4eac6.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что тех депутатов Госдумы, кто не носит маски, нельзя допускать к участию в выборах.В этого он в среду начал свое выступление в ГД на пленарном заседании после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил отчет о работе правительства за 2020 год.Он добавил, что ранее на заседании британского парламента, где выступала королева Великобритании Елизавета Вторая, лично присутствовали лишь 15 человек с дистанцией в пять метров друг от друга."А здесь стоят плечом к плечу, и в фойе там все друг с другом пытаются прикоснуться кто плечами, кто локтями, кто коленками, рукопожатия", - упрекнул коллег Жириновский.Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что 40% депутатов Госдумы переболели коронавирусом, на это лидер ЛДПР ответил, что депутаты могли бы сделать прививку от COVID – так же, как и он год назад. Володин в свою очередь подчеркнул, что Жириновский такой один и уже сделал три прививки."Надо заставить людей сделать вакцину. Мы похоронили миллионы людей. А во всем мире сотни миллионов погибли, до миллиарда может дойти", - добавил Жириновский, значительно завысив статистические данные по COVID. По информации оперштаба РФ, за все время пандемии в стране подтверждены 114 331 случай смертей пациентов с COVID-19. Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщает на своем сайте о более 3,3 миллиона летальных случаев во всем мире.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика