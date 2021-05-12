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Жириновский заявил, что депутатам без масок нельзя участвовать в выборах
Жириновский заявил, что депутатам без масок нельзя участвовать в выборах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что тех депутатов Госдумы, кто не носит маски, нельзя допускать к участию в выборах. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:22
2021-05-12T22:15
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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михаил мишустин
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госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что тех депутатов Госдумы, кто не носит маски, нельзя допускать к участию в выборах.В этого он в среду начал свое выступление в ГД на пленарном заседании после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил отчет о работе правительства за 2020 год.Он добавил, что ранее на заседании британского парламента, где выступала королева Великобритании Елизавета Вторая, лично присутствовали лишь 15 человек с дистанцией в пять метров друг от друга."А здесь стоят плечом к плечу, и в фойе там все друг с другом пытаются прикоснуться кто плечами, кто локтями, кто коленками, рукопожатия", - упрекнул коллег Жириновский.Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что 40% депутатов Госдумы переболели коронавирусом, на это лидер ЛДПР ответил, что депутаты могли бы сделать прививку от COVID – так же, как и он год назад. Володин в свою очередь подчеркнул, что Жириновский такой один и уже сделал три прививки."Надо заставить людей сделать вакцину. Мы похоронили миллионы людей. А во всем мире сотни миллионов погибли, до миллиарда может дойти", - добавил Жириновский, значительно завысив статистические данные по COVID. По информации оперштаба РФ, за все время пандемии в стране подтверждены 114 331 случай смертей пациентов с COVID-19. Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщает на своем сайте о более 3,3 миллиона летальных случаев во всем мире.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика

Жириновский заявил, что депутатам без масок нельзя участвовать в выборах

13:22 12.05.2021 (обновлено: 22:15 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на первомайском митинге ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что тех депутатов Госдумы, кто не носит маски, нельзя допускать к участию в выборах.
В этого он в среду начал свое выступление в ГД на пленарном заседании после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил отчет о работе правительства за 2020 год.
"Что бы я сделал, если бы в Кремле сидел? Кто без масок - к выборам не допускать. Чиновники, которые у вас заболевают, увольняйте их. У нас руководитель аппарата заболела - ушла сама. Новый заболел. Мы же не бережем своих людей. Коммунисты больше всего без масок, "Единая Россия" одного похоронила. Вам не жалко ваших депутатов? Их нету, они гниют в сырой земле. Потому что вы сидите скученно", - сказал Жириновский.
Он добавил, что ранее на заседании британского парламента, где выступала королева Великобритании Елизавета Вторая, лично присутствовали лишь 15 человек с дистанцией в пять метров друг от друга.
"А здесь стоят плечом к плечу, и в фойе там все друг с другом пытаются прикоснуться кто плечами, кто локтями, кто коленками, рукопожатия", - упрекнул коллег Жириновский.
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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что 40% депутатов Госдумы переболели коронавирусом, на это лидер ЛДПР ответил, что депутаты могли бы сделать прививку от COVID – так же, как и он год назад. Володин в свою очередь подчеркнул, что Жириновский такой один и уже сделал три прививки.
"Надо заставить людей сделать вакцину. Мы похоронили миллионы людей. А во всем мире сотни миллионов погибли, до миллиарда может дойти", - добавил Жириновский, значительно завысив статистические данные по COVID. По информации оперштаба РФ, за все время пандемии в стране подтверждены 114 331 случай смертей пациентов с COVID-19. Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщает на своем сайте о более 3,3 миллиона летальных случаев во всем мире.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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