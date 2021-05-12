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Эрдоган анонсировал выход Турции из локдауна
Эрдоган анонсировал выход Турции из локдауна
Процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни начнется в Турции по окончании локдауна 17 мая, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:55
2021-05-12T11:55
коронавирус covid-19
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни начнется в Турции по окончании локдауна 17 мая, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду.Суточный прирост заболеваемости коронавирусом 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться и достиг 10 мая минимального значения за два месяца - 13 604.Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки возможны только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.Он добавил, что правительство Турции "знает о проблемах тех, чья работа больше всего пострадала от пандемии, и в ближайшее время устранит их проблемы".Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности турецких курортов.
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коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган анонсировал выход Турции из локдауна

11:55 12.05.2021
 
© РИА Новости / Артемий Лысиков / Перейти в фотобанкЛюди на площади возле мечети в Стамбуле
Люди на площади возле мечети в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Артемий Лысиков
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Процесс контролируемого возвращения к нормальной жизни начнется в Турции по окончании локдауна 17 мая, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду.
Суточный прирост заболеваемости коронавирусом 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться и достиг 10 мая минимального значения за два месяца - 13 604.
Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки возможны только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
"Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации. Мы планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры", - сказал Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана.
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Он добавил, что правительство Турции "знает о проблемах тех, чья работа больше всего пострадала от пандемии, и в ближайшее время устранит их проблемы".
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахреттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности турецких курортов.
 
Коронавирус COVID-19ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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