https://ria.ru/20210512/kirienko-1732031971.html

Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"

Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"

Третий съезд Российского общества "Знание" прошел в Москве, председателем его наблюдательного совета избран первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T20:30

2021-05-12T20:30

2021-05-12T20:33

россия

российское общество "знание"

максим орешкин

советский

владимир мединский

общество "знание"

сергей кириенко

москва

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Третий съезд Российского общества "Знание" прошел в Москве, председателем его наблюдательного совета избран первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщила пресс-служба общества."Двенадцатого мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что заместителями Кириенко стали помощники президента страны - Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко. Добавляется, что заместителем главы наблюдательного совета организации также назначена Любовь Духанина. Генеральным директором Российского общества "Знание" съездом избран Максим Древаль – победитель конкурса "Лидеры России. Политика".В сообщении поясняется, что 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина Максим Древаль предложил идею создания "современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе". В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество "Знание".Путин поддержал эту идею, и 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе, добавляется в сообщении.​Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 85 субъектах Российской Федерации.

https://sn.ria.ru/20210512/znanie-1731825451.html

россия

советский

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россия, российское общество "знание", максим орешкин, советский , владимир мединский, общество "знание", сергей кириенко, москва, общество