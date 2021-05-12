Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"
20:30 12.05.2021 (обновлено: 20:33 12.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Третий съезд Российского общества "Знание" прошел в Москве, председателем его наблюдательного совета избран первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщила пресс-служба общества.
"Двенадцатого мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что заместителями Кириенко стали помощники президента страны - Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко. Добавляется, что заместителем главы наблюдательного совета организации также назначена Любовь Духанина. Генеральным директором Российского общества "Знание" съездом избран Максим Древаль – победитель конкурса "Лидеры России. Политика".
В сообщении поясняется, что 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина Максим Древаль предложил идею создания "современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе". В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество "Знание".
Путин поддержал эту идею, и 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе, добавляется в сообщении.
Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 85 субъектах Российской Федерации.