Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/kirienko-1732031971.html
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"
Третий съезд Российского общества "Знание" прошел в Москве, председателем его наблюдательного совета избран первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T20:30
2021-05-12T20:33
россия
российское общество "знание"
максим орешкин
советский
владимир мединский
общество "знание"
сергей кириенко
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582063325_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_df908ca4ee5c9653c96c40ac47abb13a.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Третий съезд Российского общества "Знание" прошел в Москве, председателем его наблюдательного совета избран первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщила пресс-служба общества."Двенадцатого мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что заместителями Кириенко стали помощники президента страны - Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко. Добавляется, что заместителем главы наблюдательного совета организации также назначена Любовь Духанина. Генеральным директором Российского общества "Знание" съездом избран Максим Древаль – победитель конкурса "Лидеры России. Политика".В сообщении поясняется, что 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина Максим Древаль предложил идею создания "современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе". В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество "Знание".Путин поддержал эту идею, и 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе, добавляется в сообщении.​Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 85 субъектах Российской Федерации.
https://sn.ria.ru/20210512/znanie-1731825451.html
россия
советский
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582063325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdf183ddeb4508e398b08541e4eff13b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское общество "знание", максим орешкин, советский , владимир мединский, общество "знание", сергей кириенко, москва, общество

Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание"

20:30 12.05.2021 (обновлено: 20:33 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Третий съезд Российского общества "Знание" прошел в Москве, председателем его наблюдательного совета избран первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщила пресс-служба общества.
"Двенадцатого мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что заместителями Кириенко стали помощники президента страны - Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко. Добавляется, что заместителем главы наблюдательного совета организации также назначена Любовь Духанина. Генеральным директором Российского общества "Знание" съездом избран Максим Древаль – победитель конкурса "Лидеры России. Политика".
В сообщении поясняется, что 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина Максим Древаль предложил идею создания "современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе". В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество "Знание".
Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ Любовь Духанина - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
09:00
Духанина: общество "Знание" формирует интеллектуальное будущее России
Путин поддержал эту идею, и 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе, добавляется в сообщении.
​Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества "Знание" действуют в 85 субъектах Российской Федерации.
 
РоссияРоссийское общество "Знание"Максим ОрешкинСоветскийВладимир МединскийОбщество "Знание"Сергей КириенкоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
Лента новостейМолния