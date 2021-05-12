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https://ria.ru/20210512/kiberataka-1731883515.html
МИД ответил на обвинения США в кибератаках со стороны России
МИД ответил на обвинения США в кибератаках со стороны России
Звучащие из Вашингтона обвинения российской стороны в кибератаках безосновательны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:10
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Звучащие из Вашингтона обвинения российской стороны в кибератаках безосновательны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Собеседник агентства подчеркнул, что Россия давно предложила США договориться о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. В 2020 году предложения сотрудничать в борьбе с киберпреступностью озвучивал президент Владимир Путин, однако Вашингтон их проигнорировал.Напротив, американские СМИ и политики регулярно обвиняют Москву в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров".По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210512/shifrovanie-1731887461.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша

МИД ответил на обвинения США в кибератаках со стороны России

09:10 12.05.2021 (обновлено: 12:41 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Звучащие из Вашингтона обвинения российской стороны в кибератаках безосновательны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.
"К сожалению, взаимодействие с западными партнерами в этом формате носит ограниченный характер. По крайней мере, громкие заявления о "российской киберугрозе" в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются", — отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что Россия давно предложила США договориться о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. В 2020 году предложения сотрудничать в борьбе с киберпреступностью озвучивал президент Владимир Путин, однако Вашингтон их проигнорировал.
Напротив, американские СМИ и политики регулярно обвиняют Москву в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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В МИД рассказали о предложении России по ключам шифрования от приложений
Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров".
По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.
Читайте полный текст интервью >>
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
08:03В России
МИД перечислил источники кибератак на Россию
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
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