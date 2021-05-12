МИД ответил на обвинения США в кибератаках со стороны России
09:10 12.05.2021 (обновлено: 12:41 12.05.2021)
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Звучащие из Вашингтона обвинения российской стороны в кибератаках безосновательны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.
"К сожалению, взаимодействие с западными партнерами в этом формате носит ограниченный характер. По крайней мере, громкие заявления о "российской киберугрозе" в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются", — отметил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что Россия давно предложила США договориться о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. В 2020 году предложения сотрудничать в борьбе с киберпреступностью озвучивал президент Владимир Путин, однако Вашингтон их проигнорировал.
Напротив, американские СМИ и политики регулярно обвиняют Москву в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline.
Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров".
По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.