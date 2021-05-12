https://ria.ru/20210512/kiberataka-1731883515.html

МИД ответил на обвинения США в кибератаках со стороны России

МИД ответил на обвинения США в кибератаках со стороны России

Звучащие из Вашингтона обвинения российской стороны в кибератаках безосновательны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:10

2021-05-12T09:10

2021-05-12T12:41

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Звучащие из Вашингтона обвинения российской стороны в кибератаках безосновательны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Собеседник агентства подчеркнул, что Россия давно предложила США договориться о ненанесении первыми удара с использованием информационных технологий. В 2020 году предложения сотрудничать в борьбе с киберпреступностью озвучивал президент Владимир Путин, однако Вашингтон их проигнорировал.Напротив, американские СМИ и политики регулярно обвиняют Москву в кибератаках. Последним таким случаем стал инцидент с нападением на информационные системы энергетической компании Colonial Pipeline. Президент США Джо Байден заявил, что у Белого дома нет данных о причастности россиян к этому, однако позже его пресс-секретарь Джен Псаки возложила ответственность за происшествие на "находящихся в России хакеров".По данным ФБР, Colinial Pipeline атаковали программой-вымогателем DarkSide, разработчиков которой считают выходцами из Восточной Европы.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210512/shifrovanie-1731887461.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kiberataki-1731878125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша