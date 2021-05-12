https://ria.ru/20210512/kazan-1731947917.html

Песков затруднился ответить на вопрос о наградах казанским учителям

Песков затруднился ответить на вопрос о наградах казанским учителям

Действия учителей во время стрельбы в казанской школе заслуживают самой высокой оценки и восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:03

2021-05-12T14:03

2021-05-12T15:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

дмитрий песков

владимир путин

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Действия учителей во время стрельбы в казанской школе заслуживают самой высокой оценки и восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом представитель Кремля отметил, что Владимир Путин получил доклады по этому вопросу.Трагедия в школе № 175Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 23 человека ранен.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Позднее представитель СК Светлана Петренко рассказала, что задержанный по подозрению в стрельбе при входе в учебное заведение взорвал самодельное взрывное устройство и применил оружие. Как выяснилось позднее, оно было официально зарегистрировано.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.В Татарстане объявили 12 мая днем траура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731845496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, дмитрий песков, владимир путин, стрельба в школе в казани, казань, происшествия