https://ria.ru/20210512/kazan-1731915968.html
Власти опровергли фейки о двух нападавших на школу в Казани
Власти опровергли фейки о двух нападавших на школу в Казани
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева вновь опровергла фейки о якобы двух преступниках, напавших на гимназию в Казани во вторник, и заявила,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:58
2021-05-12T11:58
2021-05-12T11:58
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731099_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_92d9a154e811ff9f0b0f2b16e2850ca0.jpg
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева вновь опровергла фейки о якобы двух преступниках, напавших на гимназию в Казани во вторник, и заявила, что установлено, что открывший стрельбу действовал один.Она уточнила, что в момент ЧП, когда поступали сигналы из школы, были и сообщения о том, что в здании есть еще кто-то, но добавила, что это могло объясняться паникой."Затем по кнопке тревожной прибыли сотрудники (правоохранительных органов – ред.), они прошли все здание. Прежде чем производить работы следующие, было установлено уже тогда, в течение первой части работ сотрудников, что он (нападавший – ред.) один и все, что происходит, происходит только с одним человеком", - рассказала Фазлеева."Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками", - добавила она.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731731099_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_da7c0d6504c9fb614e7417e751e57cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева вновь опровергла фейки о якобы двух преступниках, напавших на гимназию в Казани
во вторник, и заявила, что установлено, что открывший стрельбу действовал один.
"Что касается вчерашнего дня и ситуации с одним, с двумя стрелками и так далее. Школа оборудована системой видеокамер. В системе видеокамер зафиксированы все действия человека. Он был один", - сказала Фазлеева журналистам.
Она уточнила, что в момент ЧП, когда поступали сигналы из школы, были и сообщения о том, что в здании есть еще кто-то, но добавила, что это могло объясняться паникой.
"Затем по кнопке тревожной прибыли сотрудники (правоохранительных органов – ред.), они прошли все здание. Прежде чем производить работы следующие, было установлено уже тогда, в течение первой части работ сотрудников, что он (нападавший – ред.) один и все, что происходит, происходит только с одним человеком", - рассказала Фазлеева.
"Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками", - добавила она.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц).