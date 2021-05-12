https://ria.ru/20210512/kazan-1731915968.html

Власти опровергли фейки о двух нападавших на школу в Казани

Власти опровергли фейки о двух нападавших на школу в Казани

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева вновь опровергла фейки о якобы двух преступниках, напавших на гимназию в Казани во вторник, и заявила,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:58

2021-05-12T11:58

2021-05-12T11:58

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева вновь опровергла фейки о якобы двух преступниках, напавших на гимназию в Казани во вторник, и заявила, что установлено, что открывший стрельбу действовал один.Она уточнила, что в момент ЧП, когда поступали сигналы из школы, были и сообщения о том, что в здании есть еще кто-то, но добавила, что это могло объясняться паникой."Затем по кнопке тревожной прибыли сотрудники (правоохранительных органов – ред.), они прошли все здание. Прежде чем производить работы следующие, было установлено уже тогда, в течение первой части работ сотрудников, что он (нападавший – ред.) один и все, что происходит, происходит только с одним человеком", - рассказала Фазлеева."Вчера в течение вечера мы боролись, другим словом это не назовешь, с фейками", - добавила она.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/ubiystvo-1731791471.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия