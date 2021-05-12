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Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая
Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая
В среду в Казани похоронят погибших при стрельбе в гимназии. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:20
2021-05-12T12:29
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
стрельба в школе в казани
общество
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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В среду в Казани похоронят погибших при стрельбе в гимназии."Все близкие сами принимают решение, где (будут погребены умершие. — Прим. ред.). Власти помогают в организации", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Родственникам начали выдавать тела.Во вторник 19-летний студент открыл огонь в школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 23 человека пострадали. Двое школьников находятся в крайне тяжелом состоянии. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в здание взорвал самодельное устройство и применил оружие, которое, как выяснилось позже, было официально зарегистрировано.Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
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Стрельба в казанской гимназии: погибли дети
19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.
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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия, стрельба в школе в казани, общество

Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая

09:20 12.05.2021 (обновлено: 12:29 12.05.2021)
 
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В среду в Казани похоронят погибших при стрельбе в гимназии.
"Все близкие сами принимают решение, где (будут погребены умершие. — Прим. ред.). Власти помогают в организации", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Родственникам начали выдавать тела.
Во вторник 19-летний студент открыл огонь в школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 23 человека пострадали. Двое школьников находятся в крайне тяжелом состоянии.
Цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 08:44
Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба
Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в здание взорвал самодельное устройство и применил оружие, которое, как выяснилось позже, было официально зарегистрировано.
Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.
 
РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествияСтрельба в школе в КазаниОбщество
 
 
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