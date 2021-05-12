https://ria.ru/20210512/kazan-1731885389.html

Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая

Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая

В среду в Казани похоронят погибших при стрельбе в гимназии. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:20

2021-05-12T09:20

2021-05-12T12:29

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

стрельба в школе в казани

общество

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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В среду в Казани похоронят погибших при стрельбе в гимназии."Все близкие сами принимают решение, где (будут погребены умершие. — Прим. ред.). Власти помогают в организации", — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.Родственникам начали выдавать тела.Во вторник 19-летний студент открыл огонь в школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, еще 23 человека пострадали. Двое школьников находятся в крайне тяжелом состоянии. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в здание взорвал самодельное устройство и применил оружие, которое, как выяснилось позже, было официально зарегистрировано.Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.

https://ria.ru/20210512/kazan-1731881683.html

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2021

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Стрельба в казанской гимназии: погибли дети 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Трагедия произошла утром 11 мая. В результате нападения девять человек погибли, из них семь детей, более 20 пострадали. Прибывшие к месту происшествия спецслужбы оперативно начали эвакуировать людей из школы. Молодой человек, устроивший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. 2021-05-12T09:20 true PT1M16S

Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура. 2021-05-12T09:20 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия, стрельба в школе в казани, общество