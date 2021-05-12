https://ria.ru/20210512/kazan-1731878725.html

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в стрельбе в Казани

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в стрельбе в Казани

Советский районный суд Казани изберет меру пресечения Ильназу Галявиеву, подозреваемому в нападении на школу и стрельбе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:12

2021-05-12T08:12

2021-05-12T10:48

республика татарстан (татарстан)

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. Советский районный суд Казани изберет меру пресечения Ильназу Галявиеву, подозреваемому в нападении на школу и стрельбе, сообщил РИА Новости представитель инстанции.По словам собеседника агентства, материалы дела к ним пока не поступили.Во вторник 19-летний студент устроил стрельбу в казанской школе № 175. По данным властей Татарстана, семь детей и двое взрослых погибли, еще 21 человек ранен. Двое школьников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии.Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие, которое, как выяснилось позже, было официально зарегистрировано.Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, казань, происшествия