https://ria.ru/20210512/izrail-1731954794.html

В Израиле заявили, что продолжат наносить удары до полной тишины

В Израиле заявили, что продолжат наносить удары до полной тишины

Израильская армия продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок в секторе Газа до наступления полной тишины, заявил глава Минобороны Бени Ганц. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:28

2021-05-12T14:28

2021-05-12T15:34

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

бени ганц

ашкелон

тель-авив

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар — РИА Новости. Израильская армия продолжит наносить удары по объектам палестинских группировок в секторе Газа до наступления полной тишины, заявил глава Минобороны Бени Ганц."Когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о деэскалации. На данный момент нет даты окончания", — сказал министр во время посещения города Ашкелон, который с вечера понедельника находится в зоне беспрерывных ракетных обстрелов, слова Ганца приводит пресс-служба.Как отметил Ганц, за последние несколько часов армия нанесла серию серьезных ударов."Мы атаковали командные подразделения и центральную инфраструктуру ХАМАС и продолжим делать это, защищая всех жителей Израиля. Мы поразили многие сотни целей. Падают здания, рушатся фабрики, разрушаются туннели террора и ликвидируются командиры. Все средства и все варианты на столе", — добавил он.Сегодня с утра палестинские группировки продолжают почти беспрерывный обстрел граничащих с анклавом районов. Ночью массированный ракетный удар нанесли по центру Израиля, сигналы воздушной тревоги неоднократно звучали в Тель-Авиве и пригородах.Накануне Ганц подчеркнул, что у израильских военных есть еще много целей в секторе Газа и это "только начало". Как указал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась в понедельник вечером. К утру 12 мая группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив продолжает наносить удары по сектору Газа: по последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены. На израильской территории заявили о семи жертвах, более 200 получили ранения.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731927039.html

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

ашкелон

тель-авив

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бени ганц, ашкелон, тель-авив, хамас, израиль, в мире