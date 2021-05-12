Сыграл как по нотам: самые яркие фильмы о звездах

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"Богемская рапсодия" (2018)

Классика байопик-жанра: полная история жизни Фредди Меркьюри и его рок-группы Queen, от самого становления до знаменитого выступления на благотворительном концерте Live Aid.

Изначально на роль Фредди претендовал "Борат" — Саша Барон Коэн. Однако кандидатуру отвергли консультанты картины — музыканты группы.

Выбрали Рами Малека. А голосом Фредди пел "музыкальный двойник" из Канады Марк Мартел. Но Малеку пришлось учиться говорить с зубными протезами и общаться в кадре с кошками, на которых у него сильная аллергия.

Лента — одна из самых кассовых в 2018-м. Получила пять номинаций на "Оскар", включая категории "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль", а также два "Золотых глобуса".