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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Сыграл как по нотам: самые яркие фильмы о звездах
Сыграл как по нотам: самые яркие фильмы о звездах
Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", празднует сорокалетний юбилей. Байопик — жанр обманчиво простой: вроде и сюжет есть, и герой всем... РИА Новости, 12.05.2021
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", празднует сорокалетний юбилей. Байопик — жанр обманчиво простой: вроде и сюжет есть, и герой всем знаком. Но то родственники, то зрители недовольны, и претензии одни и те же: здесь слишком правдиво, а тут, напротив, сплошные выдумки. Актеры, которым все же удалось (относительно) удачно перевоплотиться на экране в легендарных музыкантов, — в материале РИА Новости.
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рене зеллвегер, рома зверь, the doors, оливер стоун, виктор цой, сергей безруков, что посмотреть , лучшие фильмы, милош бикович, стиль жизни, кино и сериалы, знаменитости, кейт бланшетт, марион котийяр, муслим магомаев, элтон джон, марина александрова, фото, фредди меркьюри (фаpух булсара)

Сыграл как по нотам: самые яркие фильмы о звездах

08:00 12.05.2021 (обновлено: 08:01 12.05.2021)
 
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", празднует сорокалетний юбилей. Байопик — жанр обманчиво простой: вроде и сюжет есть, и герой всем знаком. Но то родственники, то зрители недовольны, и претензии одни и те же: здесь слишком правдиво, а тут, напротив, сплошные выдумки. Актеры, которым все же удалось (относительно) удачно перевоплотиться на экране в легендарных музыкантов, — в материале РИА Новости.
© Фото : AP/Marco Arndt, Regency Enterprises (2018)

"Богемская рапсодия" (2018)

Классика байопик-жанра: полная история жизни Фредди Меркьюри и его рок-группы Queen, от самого становления до знаменитого выступления на благотворительном концерте Live Aid.

Изначально на роль Фредди претендовал "Борат" — Саша Барон Коэн. Однако кандидатуру отвергли консультанты картины — музыканты группы.

Выбрали Рами Малека. А голосом Фредди пел "музыкальный двойник" из Канады Марк Мартел. Но Малеку пришлось учиться говорить с зубными протезами и общаться в кадре с кошками, на которых у него сильная аллергия.

Лента — одна из самых кассовых в 2018-м. Получила пять номинаций на "Оскар", включая категории "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль", а также два "Золотых глобуса".

Фредди Меркьюри во время выступления в Германии и кадр из фильма Богемская рапсодия
1 из 12

"Богемская рапсодия" (2018)

Классика байопик-жанра: полная история жизни Фредди Меркьюри и его рок-группы Queen, от самого становления до знаменитого выступления на благотворительном концерте Live Aid.

Изначально на роль Фредди претендовал "Борат" — Саша Барон Коэн. Однако кандидатуру отвергли консультанты картины — музыканты группы.

Выбрали Рами Малека. А голосом Фредди пел "музыкальный двойник" из Канады Марк Мартел. Но Малеку пришлось учиться говорить с зубными протезами и общаться в кадре с кошками, на которых у него сильная аллергия.

Лента — одна из самых кассовых в 2018-м. Получила пять номинаций на "Оскар", включая категории "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль", а также два "Золотых глобуса".

© Фото : AP/Marco Arndt, Regency Enterprises (2018)
© Фото : РИА Новости/Г. Герасимов, АМЕДИА (2020)

"Магомаев" (2020), сериал

Серб и главный "холоп" отечественного кино Милош Бикович достаточно легко стал одним из самых востребованных молодых актеров в России. На роль Муслима Магомаева его кандидатуру лично одобрила Тамара Синявская.

Бикович, которому тогда было 32 года, о Магомаеве раньше не слышал, так что вживался в образ с нуля. Грим каждый раз занимал около полутора часов, а прическу воссоздали с помощью специального полупарика с длинными висками.

Накладные волосы Милошу ужасно не нравились: во-первых, говорил он, немодные. Во-вторых, жарко. Однако на результат это не повлияло — даже те зрители, кто не в восторге от сериала, высоко оценили работу актера.

Советский певец Муслим Магомаев и кадр из сериала Магомаев
2 из 12

"Магомаев" (2020), сериал

Серб и главный "холоп" отечественного кино Милош Бикович достаточно легко стал одним из самых востребованных молодых актеров в России. На роль Муслима Магомаева его кандидатуру лично одобрила Тамара Синявская.

Бикович, которому тогда было 32 года, о Магомаеве раньше не слышал, так что вживался в образ с нуля. Грим каждый раз занимал около полутора часов, а прическу воссоздали с помощью специального полупарика с длинными висками.

Накладные волосы Милошу ужасно не нравились: во-первых, говорил он, немодные. Во-вторых, жарко. Однако на результат это не повлияло — даже те зрители, кто не в восторге от сериала, высоко оценили работу актера.

© Фото : РИА Новости/Г. Герасимов, АМЕДИА (2020)
© Фото : Carolco International N.V. (1991), AP

"Дорз" (1991)

Хотя участники группы фильм раскритиковали, полное перевоплощение все же случилось. Вэл Килмер так точно изображал Джима Моррисона, что музыканты иногда не могли отличить исполнение актера от оригинальной записи.

Понимая, что снимает историю, основанную на том, что происходило в действительности, режиссер Оливер Стоун педантично подошел к делу. Например, по его просьбе на попавших в кадр конвертах написаны правильные адреса, в массовке и эпизодах часто появляются реальные участники событий, а нескольким домам на бульваре Сансет ради съемок вернули первоначальный облик.

Кадр из фильма Дорз и солист рок-группы The Doors Джим Моррисон
3 из 12

"Дорз" (1991)

Хотя участники группы фильм раскритиковали, полное перевоплощение все же случилось. Вэл Килмер так точно изображал Джима Моррисона, что музыканты иногда не могли отличить исполнение актера от оригинальной записи.

Понимая, что снимает историю, основанную на том, что происходило в действительности, режиссер Оливер Стоун педантично подошел к делу. Например, по его просьбе на попавших в кадр конвертах написаны правильные адреса, в массовке и эпизодах часто появляются реальные участники событий, а нескольким домам на бульваре Сансет ради съемок вернули первоначальный облик.

© Фото : Carolco International N.V. (1991), AP
© Фото : РИА Новости/Александр Гращенков, "Дирекция Кино" (2011)

"Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011)

Реальный эпизод из жизни Владимира Высоцкого, которому стало плохо на гастролях в Узбекистане, произошел за год до смерти поэта и музыканта. Историю 16-летнему Никите Высоцкому рассказали на поминках отца.

Основная интрига в том, что имя исполнителя не раскрывали: зрители и критики картину ругали, но валили на нее толпами. Разглядеть лицо актера за гримом, который наносили по шесть часов, а создавали по посмертной маске Высоцкого и 500 фотографиям, было сложно.

Однако тайну все же разгадали. Говорят, узнали Сергея Безрукова по фирменным "надрывным" интонациям. Впрочем, круг подозреваемых и так был узок: ну кому, как не ему, играть Высоцкого после Пушкина и Есенина.

Владимир Высоцкий во время выступления и кадр из фильма Высоцкий. Спасибо, что живой
4 из 12

"Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011)

Реальный эпизод из жизни Владимира Высоцкого, которому стало плохо на гастролях в Узбекистане, произошел за год до смерти поэта и музыканта. Историю 16-летнему Никите Высоцкому рассказали на поминках отца.

Основная интрига в том, что имя исполнителя не раскрывали: зрители и критики картину ругали, но валили на нее толпами. Разглядеть лицо актера за гримом, который наносили по шесть часов, а создавали по посмертной маске Высоцкого и 500 фотографиям, было сложно.

Однако тайну все же разгадали. Говорят, узнали Сергея Безрукова по фирменным "надрывным" интонациям. Впрочем, круг подозреваемых и так был узок: ну кому, как не ему, играть Высоцкого после Пушкина и Есенина.

© Фото : РИА Новости/Александр Гращенков, "Дирекция Кино" (2011)
© Фото : AP Photo/Jeff Robbins, Endgame Entertainment (2007)

"Меня там нет" (2007)

Наверное, самый интересный с точки зрения структуры байопик нашей подборки: не эпопея и не отдельный эпизод из жизни героя, а многогранный взгляд на его личность. "Меня там нет" — биография Боба Дилана, состоящая из нескольких глав. Это шесть разных историй, и в каждой музыканта исполняет новый актер. Среди них, например, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Бен Уишоу.

Пожалуй, интереснее всего четвертая часть, где в Дилана перевоплощается Кейт Бланшетт. И она оказывается ближе всего к известному публике образу бунтаря. Здесь звучат реальные слова Боба из интервью и появляется его любовница Эди Седжвик.

Музыкант Боб Дилан во время выступления в Лос-Анджелесе и кадр из фильма Меня там нет
5 из 12

"Меня там нет" (2007)

Наверное, самый интересный с точки зрения структуры байопик нашей подборки: не эпопея и не отдельный эпизод из жизни героя, а многогранный взгляд на его личность. "Меня там нет" — биография Боба Дилана, состоящая из нескольких глав. Это шесть разных историй, и в каждой музыканта исполняет новый актер. Среди них, например, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Бен Уишоу.

Пожалуй, интереснее всего четвертая часть, где в Дилана перевоплощается Кейт Бланшетт. И она оказывается ближе всего к известному публике образу бунтаря. Здесь звучат реальные слова Боба из интервью и появляется его любовница Эди Седжвик.

© Фото : AP Photo/Jeff Robbins, Endgame Entertainment (2007)
© Фото : Paramount Pictures (2019), AP Photo/Alan Greth

"Рокетмен" (2019)

Сэр Элтон Джон выступил в качестве исполнительного продюсера картины, так что "Рокетмен" — байопик, одобренный самим героем, что случается нечасто. Роль, на которую рассматривали Тома Харди, Джеймса МакЭвоя и даже Дэниела Рэдклиффа, отдали Тэрону Эджертону.

Актера проинструктировал сам сэр Джон: "Не надо меня копировать. Создайте своего Элтона". Воодушевленный Тэрон установку услышал. И настолько, что даже все песни в фильме исполнил сам к удовольствию критиков и зрителей.

Кадр из фильма Рокетмен и певец Элтон Джон во время выступления в Лос-Анджелесе
6 из 12

"Рокетмен" (2019)

Сэр Элтон Джон выступил в качестве исполнительного продюсера картины, так что "Рокетмен" — байопик, одобренный самим героем, что случается нечасто. Роль, на которую рассматривали Тома Харди, Джеймса МакЭвоя и даже Дэниела Рэдклиффа, отдали Тэрону Эджертону.

Актера проинструктировал сам сэр Джон: "Не надо меня копировать. Создайте своего Элтона". Воодушевленный Тэрон установку услышал. И настолько, что даже все песни в фильме исполнил сам к удовольствию критиков и зрителей.

© Фото : Paramount Pictures (2019), AP Photo/Alan Greth
© Фото : РИА Новости/Михаил Макаренко, Hype Film (2018)

"Лето" (2018)

Фильм Кирилла Серебренникова — лишь мгновение из насыщенной жизни музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя, всего одно короткое жаркое лето. В основу сценария легли воспоминания Натальи Науменко, жены основателя группы "Зоопарк".

Молодого Цоя собирали всем миром: играл его южнокорейский актер Тео Ю, разговаривает он голосом Дениса Клявера, а поет за музыканта Петр Погодаев. И критиковали за такого "франкенштейна" режиссера немало.

Зато в случае с Майком Науменко все проще: в него на экране перевоплотился фронтмен группы "Звери" Роман Билык. Музыканта, дебютировавшего в кино, за эту работу удостоили премии "Ника".

Майк Науменко во время выступления и кадр из фильма Лето
7 из 12

"Лето" (2018)

Фильм Кирилла Серебренникова — лишь мгновение из насыщенной жизни музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя, всего одно короткое жаркое лето. В основу сценария легли воспоминания Натальи Науменко, жены основателя группы "Зоопарк".

Молодого Цоя собирали всем миром: играл его южнокорейский актер Тео Ю, разговаривает он голосом Дениса Клявера, а поет за музыканта Петр Погодаев. И критиковали за такого "франкенштейна" режиссера немало.

Зато в случае с Майком Науменко все проще: в него на экране перевоплотился фронтмен группы "Звери" Роман Билык. Музыканта, дебютировавшего в кино, за эту работу удостоили премии "Ника".

© Фото : РИА Новости/Михаил Макаренко, Hype Film (2018)
© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2019), AP

"Джуди" (2019)

Джуди Гарленд — суперзвезда золотой эпохи Голливуда, Дороти из культового "Волшебника страны Оз", а еще мать Лайзы Минелли. Действие байопика разворачивается в 1969-м, когда былой славы у Гарленд уже нет, а есть лишь проблемы с голосом, бывшим мужем, деньгами и двумя детьми.

Сюжет знаком: историй про звезд, доведенных продюсерами и гастролями до нервных срывов, сняли немало. Но фильм спасла отличная игра. Рене Зеллвегер, как известно, способна на многое. И если ради Бриджит Джонс она набрала почти два десятка килограммов, то в случае с Гарленд — погрузилась на самое дно депрессии. И еще неизвестно, что тяжелее.

Кадр из фильма Джуди и певица Джуди Гарланд в театре Palace в Нью-Йорке в 1967
8 из 12

"Джуди" (2019)

Джуди Гарленд — суперзвезда золотой эпохи Голливуда, Дороти из культового "Волшебника страны Оз", а еще мать Лайзы Минелли. Действие байопика разворачивается в 1969-м, когда былой славы у Гарленд уже нет, а есть лишь проблемы с голосом, бывшим мужем, деньгами и двумя детьми.

Сюжет знаком: историй про звезд, доведенных продюсерами и гастролями до нервных срывов, сняли немало. Но фильм спасла отличная игра. Рене Зеллвегер, как известно, способна на многое. И если ради Бриджит Джонс она набрала почти два десятка килограммов, то в случае с Гарленд — погрузилась на самое дно депрессии. И еще неизвестно, что тяжелее.

© Фото : 20th Century Fox Film Corporation (2019), AP
© Фото : AP/Jean-Jacques Levy, Canal+ [fr] (2010)

"Генсбур. Любовь хулигана" (2010)

Тот байопик, который вовсе и не байопик. В картине Жоанна Сфара так много художественного вымысла и абсурда, что режиссер предпочитает называть свою работу фантазией — во многом по просьбе Джейн Биркин, бывшей жены Генсбура.

Известного поэта, шансонье и просто мастера эпатажа сыграл Эрик Элмоснино — и, пожалуй, это до сих пор самая известная роль в его карьере. А вот роковую Брижит Бардо, которая, правда, появляется только в эпизоде, воплотила топ-модель Летиция Каста.

Французский певец Серж Генсбур Международном кинофестивале в Каннах в 1974 и кадр из фильма Генсбур. Любовь хулигана
9 из 12

"Генсбур. Любовь хулигана" (2010)

Тот байопик, который вовсе и не байопик. В картине Жоанна Сфара так много художественного вымысла и абсурда, что режиссер предпочитает называть свою работу фантазией — во многом по просьбе Джейн Биркин, бывшей жены Генсбура.

Известного поэта, шансонье и просто мастера эпатажа сыграл Эрик Элмоснино — и, пожалуй, это до сих пор самая известная роль в его карьере. А вот роковую Брижит Бардо, которая, правда, появляется только в эпизоде, воплотила топ-модель Летиция Каста.

© Фото : AP/Jean-Jacques Levy, Canal+ [fr] (2010)
© Фото : Canal+ [fr] (2007), AP/stff/MZ

"Жизнь в розовом цвете" (2007)

Срезать волосы, сбрить брови, выдержать пятичасовой грим — далеко не все испытания, которые Марион Котийяр вынесла ради своей Эдит Пиаф. Усилия окупились: актриса получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль", а также признание в Голливуде. Учиться петь Марион, правда, не пришлось — здесь ее выручила француженка Жиль Эгро.

В оригинале лента называется La Môme, что с французского можно перевести как "малышка", "ребенок" — это одно из прозвищ Пиаф. Прокатчики вообще решили поупражняться с названием картины, так что в разных странах она известна как "Страстная жизнь Эдит Пиаф", "Ни о чем не жалею" и даже "Парижский воробушек".

Кадр из фильма Жизнь в розовом цвете и французская певица Эдит Пиаф в Нью-Йорке в 1959
10 из 12

"Жизнь в розовом цвете" (2007)

Срезать волосы, сбрить брови, выдержать пятичасовой грим — далеко не все испытания, которые Марион Котийяр вынесла ради своей Эдит Пиаф. Усилия окупились: актриса получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль", а также признание в Голливуде. Учиться петь Марион, правда, не пришлось — здесь ее выручила француженка Жиль Эгро.

В оригинале лента называется La Môme, что с французского можно перевести как "малышка", "ребенок" — это одно из прозвищ Пиаф. Прокатчики вообще решили поупражняться с названием картины, так что в разных странах она известна как "Страстная жизнь Эдит Пиаф", "Ни о чем не жалею" и даже "Парижский воробушек".

© Фото : Canal+ [fr] (2007), AP/stff/MZ
© Фото : Universal Pictures (2004), AP

"Рэй" (2004)

Фильм охватывает 30 лет жизни американского ритм-н-блюзового исполнителя, пианиста и композитора Рэя Чарльза. Все события происходят с 1930-го по 1966 год.

Чтобы убедительно изобразить слепого певца, актер Джейми Фокс попросил набрать для него сценарий шрифтом Брайля — и так освоил эту азбуку. Во время съемок, вживаясь в образ, он носил специальный грим, который не позволял видеть. А во всех музыкальных эпизодах играл на фортепиано сам — благо с этим инструментом знаком с пяти лет.

За старания Фокса щедро вознаградили: "Оскар" за лучшую мужскую роль, "Грэмми", "Золотой глобус", премии BAFTA и Critics’ Choice Award.

Кадр из фильма Рэй и певец Рэй Чарльз
11 из 12

"Рэй" (2004)

Фильм охватывает 30 лет жизни американского ритм-н-блюзового исполнителя, пианиста и композитора Рэя Чарльза. Все события происходят с 1930-го по 1966 год.

Чтобы убедительно изобразить слепого певца, актер Джейми Фокс попросил набрать для него сценарий шрифтом Брайля — и так освоил эту азбуку. Во время съемок, вживаясь в образ, он носил специальный грим, который не позволял видеть. А во всех музыкальных эпизодах играл на фортепиано сам — благо с этим инструментом знаком с пяти лет.

За старания Фокса щедро вознаградили: "Оскар" за лучшую мужскую роль, "Грэмми", "Золотой глобус", премии BAFTA и Critics’ Choice Award.

© Фото : Universal Pictures (2004), AP
© Фото : РИА Новости/Давид Шоломович, "ИнкФильм" (2015)

"Рожденная звездой" (2015), сериал

Ванильная ретромелодрама о сложной любви. Главную роль сыграла Марина Александрова. Ее героиня, полячка Клаудиа Коваль, которой суждено стать великой певицей, — образ собирательный. Однако за ним легко угадывается Майя Кристалинская, чьи композиции звучат в кадре. Александрова даже брала уроки вокала, но в итоге петь за мисс Коваль отказалась.

Певица Майя Кристалинская и кадр из фильма Рожденная звездой
12 из 12

"Рожденная звездой" (2015), сериал

Ванильная ретромелодрама о сложной любви. Главную роль сыграла Марина Александрова. Ее героиня, полячка Клаудиа Коваль, которой суждено стать великой певицей, — образ собирательный. Однако за ним легко угадывается Майя Кристалинская, чьи композиции звучат в кадре. Александрова даже брала уроки вокала, но в итоге петь за мисс Коваль отказалась.

© Фото : РИА Новости/Давид Шоломович, "ИнкФильм" (2015)
 
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