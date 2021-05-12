Сыграл как по нотам: самые яркие фильмы о звездах
"Богемская рапсодия" (2018)
Классика байопик-жанра: полная история жизни Фредди Меркьюри и его рок-группы Queen, от самого становления до знаменитого выступления на благотворительном концерте Live Aid.
Изначально на роль Фредди претендовал "Борат" — Саша Барон Коэн. Однако кандидатуру отвергли консультанты картины — музыканты группы.
Выбрали Рами Малека. А голосом Фредди пел "музыкальный двойник" из Канады Марк Мартел. Но Малеку пришлось учиться говорить с зубными протезами и общаться в кадре с кошками, на которых у него сильная аллергия.
Лента — одна из самых кассовых в 2018-м. Получила пять номинаций на "Оскар", включая категории "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль", а также два "Золотых глобуса".
"Богемская рапсодия" (2018)
Классика байопик-жанра: полная история жизни Фредди Меркьюри и его рок-группы Queen, от самого становления до знаменитого выступления на благотворительном концерте Live Aid.
Изначально на роль Фредди претендовал "Борат" — Саша Барон Коэн. Однако кандидатуру отвергли консультанты картины — музыканты группы.
Выбрали Рами Малека. А голосом Фредди пел "музыкальный двойник" из Канады Марк Мартел. Но Малеку пришлось учиться говорить с зубными протезами и общаться в кадре с кошками, на которых у него сильная аллергия.
Лента — одна из самых кассовых в 2018-м. Получила пять номинаций на "Оскар", включая категории "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль", а также два "Золотых глобуса".
"Магомаев" (2020), сериал
Серб и главный "холоп" отечественного кино Милош Бикович достаточно легко стал одним из самых востребованных молодых актеров в России. На роль Муслима Магомаева его кандидатуру лично одобрила Тамара Синявская.
Бикович, которому тогда было 32 года, о Магомаеве раньше не слышал, так что вживался в образ с нуля. Грим каждый раз занимал около полутора часов, а прическу воссоздали с помощью специального полупарика с длинными висками.
Накладные волосы Милошу ужасно не нравились: во-первых, говорил он, немодные. Во-вторых, жарко. Однако на результат это не повлияло — даже те зрители, кто не в восторге от сериала, высоко оценили работу актера.
"Магомаев" (2020), сериал
Серб и главный "холоп" отечественного кино Милош Бикович достаточно легко стал одним из самых востребованных молодых актеров в России. На роль Муслима Магомаева его кандидатуру лично одобрила Тамара Синявская.
Бикович, которому тогда было 32 года, о Магомаеве раньше не слышал, так что вживался в образ с нуля. Грим каждый раз занимал около полутора часов, а прическу воссоздали с помощью специального полупарика с длинными висками.
Накладные волосы Милошу ужасно не нравились: во-первых, говорил он, немодные. Во-вторых, жарко. Однако на результат это не повлияло — даже те зрители, кто не в восторге от сериала, высоко оценили работу актера.
"Дорз" (1991)
Хотя участники группы фильм раскритиковали, полное перевоплощение все же случилось. Вэл Килмер так точно изображал Джима Моррисона, что музыканты иногда не могли отличить исполнение актера от оригинальной записи.
Понимая, что снимает историю, основанную на том, что происходило в действительности, режиссер Оливер Стоун педантично подошел к делу. Например, по его просьбе на попавших в кадр конвертах написаны правильные адреса, в массовке и эпизодах часто появляются реальные участники событий, а нескольким домам на бульваре Сансет ради съемок вернули первоначальный облик.
"Дорз" (1991)
Хотя участники группы фильм раскритиковали, полное перевоплощение все же случилось. Вэл Килмер так точно изображал Джима Моррисона, что музыканты иногда не могли отличить исполнение актера от оригинальной записи.
Понимая, что снимает историю, основанную на том, что происходило в действительности, режиссер Оливер Стоун педантично подошел к делу. Например, по его просьбе на попавших в кадр конвертах написаны правильные адреса, в массовке и эпизодах часто появляются реальные участники событий, а нескольким домам на бульваре Сансет ради съемок вернули первоначальный облик.
"Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011)
Реальный эпизод из жизни Владимира Высоцкого, которому стало плохо на гастролях в Узбекистане, произошел за год до смерти поэта и музыканта. Историю 16-летнему Никите Высоцкому рассказали на поминках отца.
Основная интрига в том, что имя исполнителя не раскрывали: зрители и критики картину ругали, но валили на нее толпами. Разглядеть лицо актера за гримом, который наносили по шесть часов, а создавали по посмертной маске Высоцкого и 500 фотографиям, было сложно.
Однако тайну все же разгадали. Говорят, узнали Сергея Безрукова по фирменным "надрывным" интонациям. Впрочем, круг подозреваемых и так был узок: ну кому, как не ему, играть Высоцкого после Пушкина и Есенина.
"Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011)
Реальный эпизод из жизни Владимира Высоцкого, которому стало плохо на гастролях в Узбекистане, произошел за год до смерти поэта и музыканта. Историю 16-летнему Никите Высоцкому рассказали на поминках отца.
Основная интрига в том, что имя исполнителя не раскрывали: зрители и критики картину ругали, но валили на нее толпами. Разглядеть лицо актера за гримом, который наносили по шесть часов, а создавали по посмертной маске Высоцкого и 500 фотографиям, было сложно.
Однако тайну все же разгадали. Говорят, узнали Сергея Безрукова по фирменным "надрывным" интонациям. Впрочем, круг подозреваемых и так был узок: ну кому, как не ему, играть Высоцкого после Пушкина и Есенина.
"Меня там нет" (2007)
Наверное, самый интересный с точки зрения структуры байопик нашей подборки: не эпопея и не отдельный эпизод из жизни героя, а многогранный взгляд на его личность. "Меня там нет" — биография Боба Дилана, состоящая из нескольких глав. Это шесть разных историй, и в каждой музыканта исполняет новый актер. Среди них, например, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Бен Уишоу.
Пожалуй, интереснее всего четвертая часть, где в Дилана перевоплощается Кейт Бланшетт. И она оказывается ближе всего к известному публике образу бунтаря. Здесь звучат реальные слова Боба из интервью и появляется его любовница Эди Седжвик.
"Меня там нет" (2007)
Наверное, самый интересный с точки зрения структуры байопик нашей подборки: не эпопея и не отдельный эпизод из жизни героя, а многогранный взгляд на его личность. "Меня там нет" — биография Боба Дилана, состоящая из нескольких глав. Это шесть разных историй, и в каждой музыканта исполняет новый актер. Среди них, например, Хит Леджер, Кристиан Бейл и Бен Уишоу.
Пожалуй, интереснее всего четвертая часть, где в Дилана перевоплощается Кейт Бланшетт. И она оказывается ближе всего к известному публике образу бунтаря. Здесь звучат реальные слова Боба из интервью и появляется его любовница Эди Седжвик.
"Рокетмен" (2019)
Сэр Элтон Джон выступил в качестве исполнительного продюсера картины, так что "Рокетмен" — байопик, одобренный самим героем, что случается нечасто. Роль, на которую рассматривали Тома Харди, Джеймса МакЭвоя и даже Дэниела Рэдклиффа, отдали Тэрону Эджертону.
Актера проинструктировал сам сэр Джон: "Не надо меня копировать. Создайте своего Элтона". Воодушевленный Тэрон установку услышал. И настолько, что даже все песни в фильме исполнил сам к удовольствию критиков и зрителей.
"Рокетмен" (2019)
Сэр Элтон Джон выступил в качестве исполнительного продюсера картины, так что "Рокетмен" — байопик, одобренный самим героем, что случается нечасто. Роль, на которую рассматривали Тома Харди, Джеймса МакЭвоя и даже Дэниела Рэдклиффа, отдали Тэрону Эджертону.
Актера проинструктировал сам сэр Джон: "Не надо меня копировать. Создайте своего Элтона". Воодушевленный Тэрон установку услышал. И настолько, что даже все песни в фильме исполнил сам к удовольствию критиков и зрителей.
"Лето" (2018)
Фильм Кирилла Серебренникова — лишь мгновение из насыщенной жизни музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя, всего одно короткое жаркое лето. В основу сценария легли воспоминания Натальи Науменко, жены основателя группы "Зоопарк".
Молодого Цоя собирали всем миром: играл его южнокорейский актер Тео Ю, разговаривает он голосом Дениса Клявера, а поет за музыканта Петр Погодаев. И критиковали за такого "франкенштейна" режиссера немало.
Зато в случае с Майком Науменко все проще: в него на экране перевоплотился фронтмен группы "Звери" Роман Билык. Музыканта, дебютировавшего в кино, за эту работу удостоили премии "Ника".
"Лето" (2018)
Фильм Кирилла Серебренникова — лишь мгновение из насыщенной жизни музыкантов Майка Науменко и Виктора Цоя, всего одно короткое жаркое лето. В основу сценария легли воспоминания Натальи Науменко, жены основателя группы "Зоопарк".
Молодого Цоя собирали всем миром: играл его южнокорейский актер Тео Ю, разговаривает он голосом Дениса Клявера, а поет за музыканта Петр Погодаев. И критиковали за такого "франкенштейна" режиссера немало.
Зато в случае с Майком Науменко все проще: в него на экране перевоплотился фронтмен группы "Звери" Роман Билык. Музыканта, дебютировавшего в кино, за эту работу удостоили премии "Ника".
"Джуди" (2019)
Джуди Гарленд — суперзвезда золотой эпохи Голливуда, Дороти из культового "Волшебника страны Оз", а еще мать Лайзы Минелли. Действие байопика разворачивается в 1969-м, когда былой славы у Гарленд уже нет, а есть лишь проблемы с голосом, бывшим мужем, деньгами и двумя детьми.
Сюжет знаком: историй про звезд, доведенных продюсерами и гастролями до нервных срывов, сняли немало. Но фильм спасла отличная игра. Рене Зеллвегер, как известно, способна на многое. И если ради Бриджит Джонс она набрала почти два десятка килограммов, то в случае с Гарленд — погрузилась на самое дно депрессии. И еще неизвестно, что тяжелее.
"Джуди" (2019)
Джуди Гарленд — суперзвезда золотой эпохи Голливуда, Дороти из культового "Волшебника страны Оз", а еще мать Лайзы Минелли. Действие байопика разворачивается в 1969-м, когда былой славы у Гарленд уже нет, а есть лишь проблемы с голосом, бывшим мужем, деньгами и двумя детьми.
Сюжет знаком: историй про звезд, доведенных продюсерами и гастролями до нервных срывов, сняли немало. Но фильм спасла отличная игра. Рене Зеллвегер, как известно, способна на многое. И если ради Бриджит Джонс она набрала почти два десятка килограммов, то в случае с Гарленд — погрузилась на самое дно депрессии. И еще неизвестно, что тяжелее.
"Генсбур. Любовь хулигана" (2010)
Тот байопик, который вовсе и не байопик. В картине Жоанна Сфара так много художественного вымысла и абсурда, что режиссер предпочитает называть свою работу фантазией — во многом по просьбе Джейн Биркин, бывшей жены Генсбура.
Известного поэта, шансонье и просто мастера эпатажа сыграл Эрик Элмоснино — и, пожалуй, это до сих пор самая известная роль в его карьере. А вот роковую Брижит Бардо, которая, правда, появляется только в эпизоде, воплотила топ-модель Летиция Каста.
"Генсбур. Любовь хулигана" (2010)
Тот байопик, который вовсе и не байопик. В картине Жоанна Сфара так много художественного вымысла и абсурда, что режиссер предпочитает называть свою работу фантазией — во многом по просьбе Джейн Биркин, бывшей жены Генсбура.
Известного поэта, шансонье и просто мастера эпатажа сыграл Эрик Элмоснино — и, пожалуй, это до сих пор самая известная роль в его карьере. А вот роковую Брижит Бардо, которая, правда, появляется только в эпизоде, воплотила топ-модель Летиция Каста.
"Жизнь в розовом цвете" (2007)
Срезать волосы, сбрить брови, выдержать пятичасовой грим — далеко не все испытания, которые Марион Котийяр вынесла ради своей Эдит Пиаф. Усилия окупились: актриса получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль", а также признание в Голливуде. Учиться петь Марион, правда, не пришлось — здесь ее выручила француженка Жиль Эгро.
В оригинале лента называется La Môme, что с французского можно перевести как "малышка", "ребенок" — это одно из прозвищ Пиаф. Прокатчики вообще решили поупражняться с названием картины, так что в разных странах она известна как "Страстная жизнь Эдит Пиаф", "Ни о чем не жалею" и даже "Парижский воробушек".
"Жизнь в розовом цвете" (2007)
Срезать волосы, сбрить брови, выдержать пятичасовой грим — далеко не все испытания, которые Марион Котийяр вынесла ради своей Эдит Пиаф. Усилия окупились: актриса получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль", а также признание в Голливуде. Учиться петь Марион, правда, не пришлось — здесь ее выручила француженка Жиль Эгро.
В оригинале лента называется La Môme, что с французского можно перевести как "малышка", "ребенок" — это одно из прозвищ Пиаф. Прокатчики вообще решили поупражняться с названием картины, так что в разных странах она известна как "Страстная жизнь Эдит Пиаф", "Ни о чем не жалею" и даже "Парижский воробушек".
"Рэй" (2004)
Фильм охватывает 30 лет жизни американского ритм-н-блюзового исполнителя, пианиста и композитора Рэя Чарльза. Все события происходят с 1930-го по 1966 год.
Чтобы убедительно изобразить слепого певца, актер Джейми Фокс попросил набрать для него сценарий шрифтом Брайля — и так освоил эту азбуку. Во время съемок, вживаясь в образ, он носил специальный грим, который не позволял видеть. А во всех музыкальных эпизодах играл на фортепиано сам — благо с этим инструментом знаком с пяти лет.
За старания Фокса щедро вознаградили: "Оскар" за лучшую мужскую роль, "Грэмми", "Золотой глобус", премии BAFTA и Critics’ Choice Award.
"Рэй" (2004)
Фильм охватывает 30 лет жизни американского ритм-н-блюзового исполнителя, пианиста и композитора Рэя Чарльза. Все события происходят с 1930-го по 1966 год.
Чтобы убедительно изобразить слепого певца, актер Джейми Фокс попросил набрать для него сценарий шрифтом Брайля — и так освоил эту азбуку. Во время съемок, вживаясь в образ, он носил специальный грим, который не позволял видеть. А во всех музыкальных эпизодах играл на фортепиано сам — благо с этим инструментом знаком с пяти лет.
За старания Фокса щедро вознаградили: "Оскар" за лучшую мужскую роль, "Грэмми", "Золотой глобус", премии BAFTA и Critics’ Choice Award.
"Рожденная звездой" (2015), сериал
Ванильная ретромелодрама о сложной любви. Главную роль сыграла Марина Александрова. Ее героиня, полячка Клаудиа Коваль, которой суждено стать великой певицей, — образ собирательный. Однако за ним легко угадывается Майя Кристалинская, чьи композиции звучат в кадре. Александрова даже брала уроки вокала, но в итоге петь за мисс Коваль отказалась.
"Рожденная звездой" (2015), сериал
Ванильная ретромелодрама о сложной любви. Главную роль сыграла Марина Александрова. Ее героиня, полячка Клаудиа Коваль, которой суждено стать великой певицей, — образ собирательный. Однако за ним легко угадывается Майя Кристалинская, чьи композиции звучат в кадре. Александрова даже брала уроки вокала, но в итоге петь за мисс Коваль отказалась.