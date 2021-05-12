https://ria.ru/20210512/es-1732016761.html

ЕС осудил ракетные обстрелы ХАМАС и призвал Израиль к сдержанному ответу

ЕС осудил ракетные обстрелы ХАМАС и призвал Израиль к сдержанному ответу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил в среду ракетные обстрелы гражданского населения на израильской территории... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:51

2021-05-12T18:51

2021-05-12T18:51

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

жозеп боррель

ближний восток

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил в среду ракетные обстрелы гражданского населения на израильской территории палестинскими группировками, призвав при этом Израиль к сдержанности и пропорциональному ответу."Беспорядочные ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других палестинских группировок гражданских лиц в Израиле неприемлемы", - говорится в письменном заявлении Борреля. По его словам, ЕС признает "законную необходимость Израиля защищать гражданское население", однако ответные действия Израиля должны быть "пропорциональным с проявлением сдержанности в применении силы".Глава дипломатии ЕС также сообщил, что находится в контакте со сторонами в ближневосточном регионе и с участниками "квартета" по урегулированию на Ближнем Востоке для деэскалации ситуации.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 56 человек.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731954794.html

https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html

ближний восток

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, жозеп боррель, ближний восток, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире