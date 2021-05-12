https://ria.ru/20210512/ekspertiza-1732025668.html

Судебно-психиатрическая экспертиза Галявиева будет идти два месяца

Судебно-психиатрическая экспертиза Галявиева будет идти два месяца

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, будет проводиться два месяца, в случае необходимости сроки могут... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:41

2021-05-12T19:41

2021-05-12T20:02

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, будет проводиться два месяца, в случае необходимости сроки могут быть продлены, сообщил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.Советский районный суд Казани в среду арестовал Галявиева на два месяца. Заика представлял в суде Генпрокуратуру РФ."Расследование уголовных дел данной категории предусматривает безусловное проведение судебно-психиатрической экспертизы", - сказал Заика журналистам, отвечая на вопрос, будет ли поставлен вопрос о вменяемости Галивиева и назначении судебно-психиатрической экспертизы."В установленные Уголовно-процессуальным кодексом два месяца, в случае необходимости может быть продлено в соответствии с законодательством", - добавил он, отвечая на вопрос о сроках проведения экспертизы.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/strelba-1732008101.html

https://ria.ru/20210512/statya-1732019903.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения 2021-05-12T19:41 true PT0M23S

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рустам минниханов, казань, происшествия