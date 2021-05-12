https://ria.ru/20210512/ekspertiza-1732025668.html
Судебно-психиатрическая экспертиза Галявиева будет идти два месяца
Судебно-психиатрическая экспертиза Галявиева будет идти два месяца
Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, будет проводиться два месяца, в случае необходимости сроки могут... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:41
2021-05-12T19:41
2021-05-12T20:02
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, будет проводиться два месяца, в случае необходимости сроки могут быть продлены, сообщил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика.Советский районный суд Казани в среду арестовал Галявиева на два месяца. Заика представлял в суде Генпрокуратуру РФ."Расследование уголовных дел данной категории предусматривает безусловное проведение судебно-психиатрической экспертизы", - сказал Заика журналистам, отвечая на вопрос, будет ли поставлен вопрос о вменяемости Галивиева и назначении судебно-психиатрической экспертизы."В установленные Уголовно-процессуальным кодексом два месяца, в случае необходимости может быть продлено в соответствии с законодательством", - добавил он, отвечая на вопрос о сроках проведения экспертизы.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210512/strelba-1732008101.html
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Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения
Прокурор о психиатрической экспертизе Ильназа Галявиева и сроках ее проведения
2021-05-12T19:41
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рустам минниханов, казань, происшествия