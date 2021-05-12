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Туризм
https://ria.ru/20210512/dominikana-1731927690.html
В Доминикане в мае планируют вакцинировать всех сотрудников турсектора
В Доминикане в мае планируют вакцинировать всех сотрудников турсектора
Власти Доминиканы намерены в мае поставить прививки от коронавируса 40 тысячам сотрудников турсектора, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:57
2021-05-12T15:57
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новости - туризм
доминикана
вакцинация
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Доминиканы намерены в мае поставить прививки от коронавируса 40 тысячам сотрудников турсектора, сообщает АТОР.Как сообщает Минтуризма республики, 12 тысяч из них уже прошли вакцинацию препаратами AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.Глава ведомства, Давид Кольядо, заявил: "Мы ждем путешественников из всех стран, поскольку приняли необходимые меры для развития ответственного туризма".Доминикана открыла границы для туристов из России еще летом 2020 года. В стране один из самых мягких режимов въезда для иностранцев: ПЦР-тест не нужен, по прибытии могут выборочно использоваться дыхательные тесты.По данным Центрального банка республики, за период с января по март 2021 года в условиях отсутствия прямого авиасообщения с Россией на курортах страны удалось отдохнуть 1391 нашему соотечественнику, которые добирались с пересадками. В допандемийный период Доминикана была наиболее популярным у россиян карибским направлением: туда приезжало до 240 тысяч гостей в год.
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astrazeneca , коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, доминикана, вакцинация

В Доминикане в мае планируют вакцинировать всех сотрудников турсектора

15:57 12.05.2021
 
© РИА Новости / Мария Селиванова Доминикана. Экскурсии на Саону начинаются от рыбацкой деревни Байяибе
Доминикана. Экскурсии на Саону начинаются от рыбацкой деревни Байяибе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Доминиканы намерены в мае поставить прививки от коронавируса 40 тысячам сотрудников турсектора, сообщает АТОР.
Как сообщает Минтуризма республики, 12 тысяч из них уже прошли вакцинацию препаратами AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.
Глава ведомства, Давид Кольядо, заявил: "Мы ждем путешественников из всех стран, поскольку приняли необходимые меры для развития ответственного туризма".
Доминикана открыла границы для туристов из России еще летом 2020 года. В стране один из самых мягких режимов въезда для иностранцев: ПЦР-тест не нужен, по прибытии могут выборочно использоваться дыхательные тесты.
По данным Центрального банка республики, за период с января по март 2021 года в условиях отсутствия прямого авиасообщения с Россией на курортах страны удалось отдохнуть 1391 нашему соотечественнику, которые добирались с пересадками. В допандемийный период Доминикана была наиболее популярным у россиян карибским направлением: туда приезжало до 240 тысяч гостей в год.
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