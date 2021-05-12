https://ria.ru/20210512/dibrov-1731919163.html
Дибров пошутил на тему взяток ведущим популярных телеигр
Дибров пошутил на тему взяток ведущим популярных телеигр
Ведущий викторины "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров и Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале с иронией обсудили тему взяток ведущим... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:24
2021-05-12T12:24
2021-05-12T12:24
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ведущий викторины "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров и Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале с иронией обсудили тему взяток ведущим популярных телеигр.Она была затронута после того, как Ургант предложил сделать подсказки участникам викторины, которую ведет Дибров, более разнообразными.В частности, Иван показал Дмитрию картинку – возможный вариант одной из подсказок, предложив отгадать, что это.Ургант подтвердил его догадку. "Это означает: ведущий в доле, 50 процентов ему – и правильный ответ", – пошутил Иван, вспомнив одного из популярных телеигроков, которого заподозрили в попытке подкупа редактора программы.
https://ria.ru/20210429/dibrov-1730314904.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дмитрий дибров, иван ургант, взятка