https://ria.ru/20210512/dibrov-1731919163.html

Дибров пошутил на тему взяток ведущим популярных телеигр

Дибров пошутил на тему взяток ведущим популярных телеигр

Ведущий викторины "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров и Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале с иронией обсудили тему взяток ведущим... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:24

2021-05-12T12:24

2021-05-12T12:24

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дмитрий дибров

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ведущий викторины "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров и Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале с иронией обсудили тему взяток ведущим популярных телеигр.Она была затронута после того, как Ургант предложил сделать подсказки участникам викторины, которую ведет Дибров, более разнообразными.В частности, Иван показал Дмитрию картинку – возможный вариант одной из подсказок, предложив отгадать, что это.Ургант подтвердил его догадку. "Это означает: ведущий в доле, 50 процентов ему – и правильный ответ", – пошутил Иван, вспомнив одного из популярных телеигроков, которого заподозрили в попытке подкупа редактора программы.

https://ria.ru/20210429/dibrov-1730314904.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дмитрий дибров, иван ургант, взятка