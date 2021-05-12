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Шоубиз
https://ria.ru/20210512/dibrov-1731919163.html
Дибров пошутил на тему взяток ведущим популярных телеигр
Дибров пошутил на тему взяток ведущим популярных телеигр
Ведущий викторины "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров и Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале с иронией обсудили тему взяток ведущим... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:24
2021-05-12T12:24
шоубиз
шоу-бизнес
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звезды
дмитрий дибров
иван ургант
взятка
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ведущий викторины "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров и Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале с иронией обсудили тему взяток ведущим популярных телеигр.Она была затронута после того, как Ургант предложил сделать подсказки участникам викторины, которую ведет Дибров, более разнообразными.В частности, Иван показал Дмитрию картинку – возможный вариант одной из подсказок, предложив отгадать, что это.Ургант подтвердил его догадку. "Это означает: ведущий в доле, 50 процентов ему – и правильный ответ", – пошутил Иван, вспомнив одного из популярных телеигроков, которого заподозрили в попытке подкупа редактора программы.
https://ria.ru/20210429/dibrov-1730314904.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дмитрий дибров, иван ургант, взятка

Дибров пошутил на тему взяток ведущим популярных телеигр

12:24 12.05.2021
 
© Фото : из личного архива Дмитрия ДиброваМонако. Франция
Монако. Франция - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : из личного архива Дмитрия Диброва
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ведущий викторины "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров и Иван Ургант в эфире вечернего шоу на Первом канале с иронией обсудили тему взяток ведущим популярных телеигр.
Она была затронута после того, как Ургант предложил сделать подсказки участникам викторины, которую ведет Дибров, более разнообразными.
В частности, Иван показал Дмитрию картинку – возможный вариант одной из подсказок, предложив отгадать, что это.
"Это взятка ведущему. Вы даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над "Кто хочет стать миллионером?" мне приходилось видеть эту картинку", – со смехом признался Дибров.
Ургант подтвердил его догадку. "Это означает: ведущий в доле, 50 процентов ему – и правильный ответ", – пошутил Иван, вспомнив одного из популярных телеигроков, которого заподозрили в попытке подкупа редактора программы.
Телеведущий Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 07:20Шоубиз
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ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыДмитрий ДибровИван УргантВзятка
 
 
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