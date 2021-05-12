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В СК рассказали о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани
В СК рассказали о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани
В 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, диагностировали заболевание мозга, сообщили в СК. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:12
2021-05-12T15:44
стрельба в школе в казани
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, диагностировали заболевание мозга, сообщили в СК.Ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял."Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она добавила, что с начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении Галявиева.Во вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/galyaviev-1731946291.html
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стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

В СК рассказали о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани

15:12 12.05.2021 (обновлено: 15:44 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, диагностировали заболевание мозга, сообщили в СК.
Ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял.
"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она добавила, что с начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении Галявиева.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 13:58В России
В квартире стрелка в Казани провели обыск. В Сети показали фото "находок"
Во вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
 
Стрельба в школе в КазаниСледственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
 
 
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