https://ria.ru/20210512/diagnoz-1731965921.html

В СК рассказали о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани

В СК рассказали о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани

В 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, диагностировали заболевание мозга, сообщили в СК. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:12

2021-05-12T15:12

2021-05-12T15:44

стрельба в школе в казани

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 2020 году у Ильназа Галявиева, расстрелявшего во вторник людей в казанской школе, диагностировали заболевание мозга, сообщили в СК.Ранее он неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял."Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она добавила, что с начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении Галявиева.Во вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/galyaviev-1731946291.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия