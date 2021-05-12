https://ria.ru/20210512/chernobyl-1732047794.html

Российские ученые оценили обстановку на Чернобыльской АЭС

Российские ученые оценили обстановку на Чернобыльской АЭС

Обстановка на Чернобыльской АЭС не вызывает тревоги, а потоки нейтронов в помещениях аварийного четвертого энергоблока наблюдаются давно, говорится в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-12T23:58

2021-05-12T23:58

2021-05-13T21:03

институт проблем безопасного развития атомной энергетики (ибраэ)

космос - риа наука

чернобыльская аэс

российская академия наук

украина

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Обстановка на Чернобыльской АЭС не вызывает тревоги, а потоки нейтронов в помещениях аварийного четвертого энергоблока наблюдаются давно, говорится в опубликованной в среду справке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук к статье в авторитетом международном научном издании Science.Ранее журнал Science в своей заметке со ссылкой на специалиста Института проблем безопасности атомных электростанций Национальной академии наук Украины сообщил, что датчики фиксируют рост числа нейтронов, свидетельствующий об усилении интенсивности ядерных реакций в одном из помещений энергоблока №4, где находятся так называемые топливосодержащие массы, образовавшиеся в результате аварии в 1986 году. После того, как эта заметка вызвала широкий резонанс в СМИ, Институт проблем безопасности АЭС опубликовал сообщение, в котором заявил, что рост потока нейтронов происходит, как ученые института и предполагали ранее, и не превышает установленных пределов безопасности."В статье сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно", - отмечает ИБРАЭ.Как для свежего, так и для отработанного ядерного топлива характерно наличие реакций деления с образованием нейтронов. Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления, поясняют специалисты российского института.По мнению ученых ИБРАЭ, медленный рост интенсивности реакций деления в отдельных местах топливных масс под разрушенным реактором четвертого энергоблока ЧАЭС возможен по нескольким основным причинам."Постепенно, со временем, изменяется геометрия и общее физическое состояние топливных образований. Сами топливные образования неоднородны по своему составу и плотности, в каких-то местах их плотность больше, из-за этого возможно увеличение потока нейтронов", - поясняют в ИБРАЭ.Кроме того, интенсивность реакций деления атомных ядер нейтронами зависит от наличия так называемого замедлителя. "В данном случае замедлителем является вода, которая может поступать с дождевыми или грунтовыми потоками. Вода замедляет нейтроны, что способствует повышению интенсивности реакций деления в топливных массах", - отмечают российские специалисты.Также под воздействием ионизирующего излучения и в случае иссушения топлива оно меняет свою структуру, что также может влиять на интенсивность ядерного деления в нем. "Однако эти процессы, по-видимому, недостаточно глубоко изучались, о чем и говорится в статье", - подчеркивают в ИБРАЭ.Аналогичные ситуации периодически наблюдались и ранее в местах хранения топлива, когда за счет попадания воды в контейнеры с отработавшим ядерным топливом наблюдался также незначительный рост числа ядерных делений, напоминает в справке ИБРАЭ."К сожалению, в статье не обнаружено конкретных численных результатов измерений (например, плотности потока нейтронов), по которым можно делать какие-либо выводы о степени интенсивности протекающих процессов", - указывают российские ученые."На основании статьи можно сделать выводы, что до теоретического перерастания ситуации к состоянию, требующего вмешательства, может пройти еще много лет", - добавили в ИБРАЭ.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Около 95% всего ядерного топлива, находившегося в реакторе, расплавилось и вытекло в подреакторные помещения, где, смешавшись с конструкционными материалами, песком и др., застыло в разных местах.Согласно выводам экспертов, основной причиной случившегося стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока – его действия привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/chernobyl-1732030609.html

https://ria.ru/20210428/khoyat-1730200651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/gorbachev-1729995271.html

https://ria.ru/20210426/rak-1729984833.html

украина

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институт проблем безопасного развития атомной энергетики (ибраэ), космос - риа наука, чернобыльская аэс, российская академия наук, украина