https://ria.ru/20210512/benzin-1732027610.html
Американцев призвали не хранить бензин в пакетах
Американцев призвали не хранить бензин в пакетах
Комиссия США по безопасности потребительских продуктов призвала американцев не наливать бензин в пластиковые пакеты на фоне ажиотажного спроса и возможных... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:59
2021-05-12T19:59
2021-05-12T23:45
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ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Комиссия США по безопасности потребительских продуктов призвала американцев не наливать бензин в пластиковые пакеты на фоне ажиотажного спроса и возможных перебоев с поставками.После кибератаки на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline и вынужденного простоя выросли оптовые цены на бензин. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. К отдельным авиарейсам добавили остановки для дозаправки. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне призвала жителей не создавать ажиотаж вокруг горючего и подчеркнула, что власти будут наказывать за спекуляции.Комиссия предупредила об опасности внезапных пожаров и самопроизвольных возгораний."Не наполняйте бензином пластиковые пакеты. Струя пламени — это внезапный и потенциально разрушительный пожар, который может произойти, если лить легковоспламеняющиеся жидкости из емкости над огнем или другим источником возгорания", — говорится в заявлении комиссии в Twitter."Мы знаем, что это звучит очень просто, но когда люди находятся в безвыходном положении, они перестают ясно думать и берут на себя риски, которые могут привести к смертельным последствиям. Если вы знаете кого-либо, кто собирается использовать для бензина емкость, которая не предназначена для топлива, скажите ему, что это опасно", — говорится в заявлении.Комиссия приложила наглядное видео, на котором бензин льют из емкости над открытым огнем, в результате чего струя пламени поджигает манекен. За кадром звучит драматичная музыка.Ранее в Colonial Pipeline заявили, что оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом". Компания надеется восстановить работу к концу недели. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом не подтвердил эту информацию, заявив, что сейчас рассматривается версия о деятельности преступной организации.При этом президент Джо Байден считает, что хакеры могли находиться в России, а Москва — частично ответственна за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес Москвы по Colonial Pipeline безосновательными.
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РИА Новости
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россия, цены на нефть, джо байден, москва, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский.
Комиссия США
по безопасности потребительских продуктов призвала американцев не наливать бензин в пластиковые пакеты на фоне ажиотажного спроса и возможных перебоев с поставками.
После кибератаки на крупнейший трубопроводный оператор США
Colonial Pipeline и вынужденного простоя выросли оптовые цены на бензин. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. К отдельным авиарейсам добавили остановки для дозаправки. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне призвала жителей не создавать ажиотаж вокруг горючего и подчеркнула, что власти будут наказывать за спекуляции.
Комиссия предупредила об опасности внезапных пожаров и самопроизвольных возгораний.
"Не наполняйте бензином пластиковые пакеты. Струя пламени — это внезапный и потенциально разрушительный пожар, который может произойти, если лить легковоспламеняющиеся жидкости из емкости над огнем или другим источником возгорания", — говорится в заявлении комиссии в Twitter
.
"Мы знаем, что это звучит очень просто, но когда люди находятся в безвыходном положении, они перестают ясно думать и берут на себя риски, которые могут привести к смертельным последствиям. Если вы знаете кого-либо, кто собирается использовать для бензина емкость, которая не предназначена для топлива, скажите ему, что это опасно", — говорится в заявлении.
Комиссия приложила наглядное видео, на котором бензин льют из емкости над открытым огнем, в результате чего струя пламени поджигает манекен. За кадром звучит драматичная музыка.
Ранее в Colonial Pipeline заявили, что оператор отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом". Компания надеется восстановить работу к концу недели.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией
, но Белый дом не подтвердил эту информацию, заявив, что сейчас рассматривается версия о деятельности преступной организации.
При этом президент Джо Байден
считает, что хакеры могли находиться в России, а Москва
— частично ответственна за борьбу с подобными преступлениями. Российское посольство в Вашингтоне
назвало обвинения в адрес Москвы по Colonial Pipeline безосновательными.