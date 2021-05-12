https://ria.ru/20210512/bastrykin-1731918940.html

Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани

Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где накануне была стрельба, передаёт... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:06

2021-05-12T12:06

2021-05-12T14:34

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где накануне была стрельба, передаёт корреспондент РИА Новости.Бастрыкин положил большой букет красных роз, немного молча постоял у школы, а после принял доклад у своих подчинённых, находившихся на территории гимназии. Затем в сопровождении следователей и чиновников он зашёл в здание для осмотра места происшествия.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210512/bastrykin-1731902143.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу возле казанской школы Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где накануне была стрельба. Бастрыкин положил большой букет красных роз, немного молча постоял у школы, а после принял доклад у своих подчинённых, находившихся на территории гимназии. Затем в сопровождении следователей и чиновников он зашёл в здание для осмотра места происшествия. 2021-05-12T12:06 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, рустам минниханов, казань, происшествия