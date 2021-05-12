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https://ria.ru/20210512/bastrykin-1731918940.html
Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани
Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где накануне была стрельба, передаёт... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:06
2021-05-12T14:34
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где накануне была стрельба, передаёт корреспондент РИА Новости.Бастрыкин положил большой букет красных роз, немного молча постоял у школы, а после принял доклад у своих подчинённых, находившихся на территории гимназии. Затем в сопровождении следователей и чиновников он зашёл в здание для осмотра места происшествия.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу возле казанской школы
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где накануне была стрельба. Бастрыкин положил большой букет красных роз, немного молча постоял у школы, а после принял доклад у своих подчинённых, находившихся на территории гимназии. Затем в сопровождении следователей и чиновников он зашёл в здание для осмотра места происшествия.
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, рустам минниханов, казань, происшествия

Бастрыкин возложил цветы к школе в Казани

12:06 12.05.2021 (обновлено: 14:34 12.05.2021)
 
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к стихийному мемориалу у школы в Казани, где накануне была стрельба, передаёт корреспондент РИА Новости.
Бастрыкин положил большой букет красных роз, немного молча постоял у школы, а после принял доклад у своих подчинённых, находившихся на территории гимназии. Затем в сопровождении следователей и чиновников он зашёл в здание для осмотра места происшествия.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 10:57
Бастрыкин прибыл в Казань, сообщил источник
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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