https://ria.ru/20210512/bastrykin-1731902143.html

Бастрыкин прибыл в Казань, сообщил источник

Бастрыкин прибыл в Казань, сообщил источник

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где накануне юноша устроил стрельбу в школе, в результате которой погибли 9 человек, сообщил РИА Новости РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:57

2021-05-12T10:57

2021-05-12T11:50

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в казани

александр бастрыкин

казань

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где накануне юноша устроил стрельбу в школе, в результате которой погибли 9 человек, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, председатель СК РФ уже прибыл в Казань", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что Бастрыкин лично планирует посетить школу, в которой во вторник произошла стрельба.Как отметили позднее в пресс-службе президента Татарстана, в международном аэропорту "Казань" Бастрыкина встречали глава республики Рустам Минниханов, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и другие официальные лица.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

казань

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в казани, александр бастрыкин, казань