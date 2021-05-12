https://ria.ru/20210512/ataki-1731871859.html

Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки

Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки

Палестинская операция "Меч Иерусалима" будет продолжаться, пока Израиль не прекратит свои атаки, во вторник нанесен самый мощный в истории ракетный удар,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T03:12

2021-05-12T03:12

2021-05-12T15:32

исламский джихад

сектор газа

хамас

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 12 мая - РИА Новости. Палестинская операция "Меч Иерусалима" будет продолжаться, пока Израиль не прекратит свои атаки, во вторник нанесен самый мощный в истории ракетный удар, сообщается в заявлении совместного штаба сопротивления, в который входят в том числе боевое крыло движения ХАМАС и "Исламского джихада".Согласно заявлению совместного палестинского штаба, по территории Израиля было выпущено более 300 снарядов и ракет. "Это стало самым сильным ударом в истории противостояния, особенно потому, что в этот раз он касается Тель-Авива и его окрестностей", - отмечено в документе.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них .Ранее сообщалось, что в результате авиударов израильских ВВС по целям в Секторе Газа погибли 32 человека, включая десять детей, еще 203 человека получили ранения.

https://ria.ru/20210512/trevoga-1731871735.html

сектор газа

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израиль

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исламский джихад, сектор газа, хамас, палестина, израиль, в мире