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Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в казанской школе
Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в казанской школе
Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в школе в Казани Ильназа Галявиева на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:41
2021-05-12T18:41
2021-05-12T20:02
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в школе в Казани Ильназа Галявиева на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В среду следствие попросило в Советском районном суде Казани назначить Галявиеву содержание под стражей на два месяца."Избрать в отношении Галявиева Ильназа Ренатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июля 2021 года", - постановил судья.Суд вынес решение арестовать Галявиева на два месяца. Как заявил судья, суд считает, что Галявиев на свободе может продолжить совершать противоправные действия.Сам Галявиев слушал решение суда без эмоций, он стоял и молчал, не изменился в лице.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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РИА Новости
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Постановление суда на предварительном слушании по делу Ильназа Галявиева
Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину. Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Преступник сказал, что не возражает против такого решения. По данным СК, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов.
2021-05-12T18:41
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РИА Новости
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РИА Новости
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в школе в Казани Ильназа Галявиева на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду следствие попросило в Советском
районном суде Казани
назначить Галявиеву содержание под стражей на два месяца.
"Избрать в отношении Галявиева Ильназа Ренатовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 июля 2021 года", - постановил судья.
Суд вынес решение арестовать Галявиева на два месяца. Как заявил судья, суд считает, что Галявиев на свободе может продолжить совершать противоправные действия.
Сам Галявиев слушал решение суда без эмоций, он стоял и молчал, не изменился в лице.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов
заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК
возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух и более лиц).