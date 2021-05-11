https://ria.ru/20210511/znak-1731772679.html

Собянин учредил памятный знак "80 лет битвы за Москву"

Собянин учредил памятный знак "80 лет битвы за Москву"

Власти Москвы учредили памятный нагрудный знак "80 лет битвы за Москву", им будут награждены более 3 тысяч участников обороны, постановление по данному вопросу... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:51

2021-05-11T13:51

2021-05-11T13:52

великая отечественная война (1941-1945)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Москвы учредили памятный нагрудный знак "80 лет битвы за Москву", им будут награждены более 3 тысяч участников обороны, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Памятным знаком будут награждены все здравствующие участники обороны Москвы – свыше 3 тысяч человек. Из них 1 075 ветеранов проживают в Москве, остальные – в других субъектах Российской Федерации и иностранных государствах", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что нагрудный знак будет изготовлен из металла золотистого цвета, в форме круга диаметром 32 миллиметров с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака будут изображены три танка и шеренги советских воинов, идущие в атаку с винтовками с примкнутыми штыками, на фоне Кремлёвской стены со Спасской башней, флаг СССР, пролетающие над ними три самолета. В верхней части знака будет сделана надпись "Битва за Москву". Нижняя часть будет обрамлена лавровой ветвью."Завершить вручение памятных знаков "80 лет битвы за Москву" планируется в декабре 2021 года – к 80-й годовщине контрнаступления советских войск, положившего начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны", - добавили в мэрии.

https://ria.ru/20200206/1564368925.html

москва

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великая отечественная война (1941-1945), сергей собянин, москва, общество