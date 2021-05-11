Собянин учредил памятный знак "80 лет битвы за Москву"
13:51 11.05.2021 (обновлено: 13:52 11.05.2021)
© Фото : РосгвардияБитва за Москву осенью 1941 года
© Фото : Росгвардия
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Москвы учредили памятный нагрудный знак "80 лет битвы за Москву", им будут награждены более 3 тысяч участников обороны, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Памятным знаком будут награждены все здравствующие участники обороны Москвы – свыше 3 тысяч человек. Из них 1 075 ветеранов проживают в Москве, остальные – в других субъектах Российской Федерации и иностранных государствах", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что нагрудный знак будет изготовлен из металла золотистого цвета, в форме круга диаметром 32 миллиметров с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака будут изображены три танка и шеренги советских воинов, идущие в атаку с винтовками с примкнутыми штыками, на фоне Кремлёвской стены со Спасской башней, флаг СССР, пролетающие над ними три самолета. В верхней части знака будет сделана надпись "Битва за Москву". Нижняя часть будет обрамлена лавровой ветвью.
"Завершить вручение памятных знаков "80 лет битвы за Москву" планируется в декабре 2021 года – к 80-й годовщине контрнаступления советских войск, положившего начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны", - добавили в мэрии.