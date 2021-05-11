https://ria.ru/20210511/zakon-1731789378.html
СПЧ высказался за закон о психологической помощи после трагедии в Казани
СПЧ высказался за закон о психологической помощи после трагедии в Казани
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора на фоне трагедии в Казани заявила о необходимости создать закон о психологической помощи РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:10
2021-05-11T15:10
2021-05-11T17:29
стрельба в школе в казани
происшествия
ирина киркора
россия
рустам минниханов
казань
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора на фоне трагедии в Казани заявила о необходимости создать закон о психологической помощи населению.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Нужен закон о психологической помощи населению. У нас вообще нет никаких правил и требований к работе психологов", - сказала РИА Новости Киркора. -0-
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731787315.html
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стрельба в школе в казани, происшествия, ирина киркора, россия, рустам минниханов, казань