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Лавров оценил идею встречи Путина и Байдена
Лавров оценил идею встречи Путина и Байдена
Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:27
2021-05-11T12:27
2021-05-11T12:41
россия
сша
сергей лавров
джо байден
владимир путин
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БАКУ, 11 мая - РИА Новости. Москва позитивно относится к идее встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Байден заявлял, что надеется встретиться с Путиным в июне."Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом Путиным, мы к этому отнеслись позитивно", - сказал Лавров на совместной с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Баку.
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россия, сша, сергей лавров, джо байден, владимир путин