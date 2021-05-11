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В СК заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы
В СК заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы
Следователи в Искитиме организовали проверку после появления в соцсетях видеоролик, на котором пьяная женщина на улице таскает дочь за волосы, рассказали в СУ... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T06:43
2021-05-11T06:43
2021-05-11T10:39
россия
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искитим
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Следователи в Искитиме организовали проверку после появления в соцсетях видеоролик, на котором пьяная женщина на улице таскает дочь за волосы, рассказали в СУ СК по Новосибирской области."В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка", — говорится в публикации.Инцидент, который произошел 8 мая в центре города, попал на видео местной жительницы. В сообщениях СМИ и соцсетях отмечается, что мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731377083.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, искитим, новосибирская область, происшествия