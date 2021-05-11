https://ria.ru/20210511/volosy-1731709093.html

В СК заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы

В СК заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы

Следователи в Искитиме организовали проверку после появления в соцсетях видеоролик, на котором пьяная женщина на улице таскает дочь за волосы, рассказали в СУ... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T06:43

2021-05-11T06:43

2021-05-11T10:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

искитим

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Следователи в Искитиме организовали проверку после появления в соцсетях видеоролик, на котором пьяная женщина на улице таскает дочь за волосы, рассказали в СУ СК по Новосибирской области."В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка", — говорится в публикации.Инцидент, который произошел 8 мая в центре города, попал на видео местной жительницы. В сообщениях СМИ и соцсетях отмечается, что мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20210507/krasnoyarsk-1731377083.html

россия

новосибирск

искитим

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, искитим, новосибирская область, происшествия