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В СК заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы
В СК заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы
Следователи в Искитиме организовали проверку после появления в соцсетях видеоролик, на котором пьяная женщина на улице таскает дочь за волосы, рассказали в СУ... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T06:43
2021-05-11T10:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
искитим
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Следователи в Искитиме организовали проверку после появления в соцсетях видеоролик, на котором пьяная женщина на улице таскает дочь за волосы, рассказали в СУ СК по Новосибирской области."В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка", — говорится в публикации.Инцидент, который произошел 8 мая в центре города, попал на видео местной жительницы. В сообщениях СМИ и соцсетях отмечается, что мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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россия
новосибирск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, искитим, новосибирская область, происшествия

В СК заинтересовались видео, на котором мать таскает дочь за волосы

06:43 11.05.2021 (обновлено: 10:39 11.05.2021)
 
© Depositphotos / belchonockДевочка в своей комнате
Девочка в своей комнате - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / belchonock
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НОВОСИБИРСК, 11 мая — РИА Новости. Следователи в Искитиме организовали проверку после появления в соцсетях видеоролик, на котором пьяная женщина на улице таскает дочь за волосы, рассказали в СУ СК по Новосибирской области.
"В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка", — говорится в публикации.
Инцидент, который произошел 8 мая в центре города, попал на видео местной жительницы. В сообщениях СМИ и соцсетях отмечается, что мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 10:29
В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскИскитимНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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