https://ria.ru/20210511/video-1731768158.html
НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани
НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани
Спецназ Федеральной службы безопасности России задействовали на месте стрельбы в школе в Казани, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:27
2021-05-11T13:27
2021-05-11T21:16
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ Федеральной службы безопасности России задействовали на месте стрельбы в школе в Казани, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом РФ.На кадрах со спины показан спецназовец с надписью ФСБ на экипировке. Также видны несколько спецназовцев, заходящих в здание школы. У одно из них в руках был штурмовой щит.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/kazan-1731769343.html
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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
2021-05-11T13:27
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Кадры силовиков с оружием на прилегающих к школе улицах
Вокруг 175-й школы оцепление, у каждого входа и на прилегающих улицах силовики с оружием.
2021-05-11T13:27
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рустам минниханов, казань, происшествия