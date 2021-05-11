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НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани
НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани
Спецназ Федеральной службы безопасности России задействовали на месте стрельбы в школе в Казани, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:27
2021-05-11T21:16
стрельба в школе в казани
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ Федеральной службы безопасности России задействовали на месте стрельбы в школе в Казани, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом РФ.На кадрах со спины показан спецназовец с надписью ФСБ на экипировке. Также видны несколько спецназовцев, заходящих в здание школы. У одно из них в руках был штурмовой щит.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
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Кадры силовиков с оружием на прилегающих к школе улицах
Вокруг 175-й школы оцепление, у каждого входа и на прилегающих улицах силовики с оружием.
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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рустам минниханов, казань, происшествия

НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани

13:27 11.05.2021 (обновлено: 21:16 11.05.2021)
 
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ Федеральной службы безопасности России задействовали на месте стрельбы в школе в Казани, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом РФ.
На кадрах со спины показан спецназовец с надписью ФСБ на экипировке. Также видны несколько спецназовцев, заходящих в здание школы. У одно из них в руках был штурмовой щит.
В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 13:34
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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