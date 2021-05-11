https://ria.ru/20210511/video-1731768158.html

НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани

НАК показал видео с места стрельбы в школе в Казани

Спецназ Федеральной службы безопасности России задействовали на месте стрельбы в школе в Казани, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:27

2021-05-11T13:27

2021-05-11T21:16

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецназ Федеральной службы безопасности России задействовали на месте стрельбы в школе в Казани, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом РФ.На кадрах со спины показан спецназовец с надписью ФСБ на экипировке. Также видны несколько спецназовцев, заходящих в здание школы. У одно из них в руках был штурмовой щит.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731769343.html

россия

казань

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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ 2021-05-11T13:27 true PT0M32S

Кадры силовиков с оружием на прилегающих к школе улицах Вокруг 175-й школы оцепление, у каждого входа и на прилегающих улицах силовики с оружием. 2021-05-11T13:27 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рустам минниханов, казань, происшествия