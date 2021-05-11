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Кравцов отметил самоотверженное поведение учителей казанской школы
Кравцов отметил самоотверженное поведение учителей казанской школы
Учителя казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно, жертв могло быть больше, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:14
2021-05-11T19:20
стрельба в школе в казани
россия
сергей кравцов
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Учителя казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно, жертв могло быть больше, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находится на месте происшествия.Ранее министр сообщил, что образовательное учреждение было оборудовано "тревожной кнопкой", которую вовремя нажали.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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стрельба в школе в казани, россия, сергей кравцов, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Кравцов отметил самоотверженное поведение учителей казанской школы

19:14 11.05.2021 (обновлено: 19:20 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкСитуация у школы в Казани, где произошла стрельба
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Учителя казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно, жертв могло быть больше, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находится на месте происшествия.
Ранее министр сообщил, что образовательное учреждение было оборудовано "тревожной кнопкой", которую вовремя нажали.
"Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв... Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы дети зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявил об этом, поэтому в целом учителя (действовали) самоотверженно", - сказал Кравцов журналистам.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниРоссияСергей КравцовСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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