Кравцов отметил самоотверженное поведение учителей казанской школы
19:14 11.05.2021 (обновлено: 19:20 11.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкСитуация у школы в Казани, где произошла стрельба
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Учителя казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно, жертв могло быть больше, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находится на месте происшествия.
Ранее министр сообщил, что образовательное учреждение было оборудовано "тревожной кнопкой", которую вовремя нажали.
"Очень самоотверженно повели себя педагоги школы, учителя. Могло бы быть больше жертв... Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы дети зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявил об этом, поэтому в целом учителя (действовали) самоотверженно", - сказал Кравцов журналистам.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).