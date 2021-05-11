https://ria.ru/20210511/uchitelya-1731839418.html

Кравцов отметил самоотверженное поведение учителей казанской школы

Кравцов отметил самоотверженное поведение учителей казанской школы

Учителя казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно, жертв могло быть больше, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:14

2021-05-11T19:14

2021-05-11T19:20

стрельба в школе в казани

россия

сергей кравцов

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Учителя казанской школы, где произошла стрельба, вели себя самоотверженно, жертв могло быть больше, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который находится на месте происшествия.Ранее министр сообщил, что образовательное учреждение было оборудовано "тревожной кнопкой", которую вовремя нажали.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/kazan-1731838143.html

россия

казань

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стрельба в школе в казани, россия, сергей кравцов, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия