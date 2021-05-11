https://ria.ru/20210511/uchitelnitsa-1731829920.html

Мать одной из школьниц рассказала об учительнице, спасшей класс в Казани

Мать одной из школьниц рассказала об учительнице, спасшей класс в Казани

Во время стрельбы в казанской школе одна из учительниц истории покинула кабинет, а восьмиклассникам на помощь пришла педагог по английскому, заявила РИА Новости РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:13

2021-05-11T18:13

2021-05-11T21:08

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости. Во время стрельбы в казанской школе одна из учительниц истории покинула кабинет, а восьмиклассникам на помощь пришла педагог по английскому, заявила РИА Новости мама одной из учениц Кристина Казунина.Как рассказала женщине одноклассница девочки, в восьмом классе закончился урок истории — "был прекрасный день, ничего не предвещало" беды. Во вторник дочь Казуниной не пошла в школу из-за болезни."Потом по громкоговорителю объявили, что всем срочно закрыться, чрезвычайная ситуация, и их педагог просто вышла и убежала. Их спасла учительница по английскому языку, Элия Эльдаровна — она, можно сказать, совершенно посторонний человек", — пояснила Казунина. По ее словам, учительнице около 50 лет.Собеседница агентства отметила, что школьники остались одни, после чего педагог по английскому зашла и закрыла дверь в класс. Она не разрешила ученикам выпрыгивать из окон.Как добавила Казунина, шумы от взрывов буквально сотрясали стены.Во вторник в Казани в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. Погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Некоторые школьники смогли спастись, выпрыгнув из окон, однако двое детей разбились насмерть.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731828840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731803717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мама одной из школьниц: "Детей спасла учительница по английскому" 11 мая в одну из казанских школ зашел 19-летний парень и начал стрелять из ружья. 9 человек погибло, около 20 были ранены. Большинство пострадавших - дети. Стрелявший был задержан. Как выяснило следствие, Ильназ Галявиев закончил гимназию №175 в 2017 году, а 4 годя спустя вернулся родную школу с оружием. 2021-05-11T18:13 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия