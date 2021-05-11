https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731737793.html

Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе

Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе

Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице, рассказал во вторник глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:12

2021-05-11T11:12

2021-05-11T11:22

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731728734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_955d89e28039cd7dbfc502af2706ecd2.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице, рассказал во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов."Прежде всего, это большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже", - сказал Минниханов в интервью "России 24", стоя перед зданием школы.Госпитализированы, по его словам, 16 человек: "Двенадцать детей и четверо взрослых в госпитале".Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших. Эта информация на данный момент окончательно не подтверждена.

https://ria.ru/20210511/politsiya-1731739707.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731739525.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия