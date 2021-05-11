Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731737793.html
Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице, рассказал во вторник глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:12
2021-05-11T11:22
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731728734_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_955d89e28039cd7dbfc502af2706ecd2.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице, рассказал во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов."Прежде всего, это большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже", - сказал Минниханов в интервью "России 24", стоя перед зданием школы.Госпитализированы, по его словам, 16 человек: "Двенадцать детей и четверо взрослых в госпитале".Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших. Эта информация на данный момент окончательно не подтверждена.
https://ria.ru/20210511/politsiya-1731739707.html
https://ria.ru/20210511/kazan-1731739525.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731728734_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_efd7ef4d6f01628f719e2a5381bf0fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе

11:12 11.05.2021 (обновлено: 11:22 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице, рассказал во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Прежде всего, это большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже", - сказал Минниханов в интервью "России 24", стоя перед зданием школы.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 11:20
Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
Госпитализированы, по его словам, 16 человек: "Двенадцать детей и четверо взрослых в госпитале".
Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших. Эта информация на данный момент окончательно не подтверждена.
Большая трагедия для всей нашей Республики – глава Татарстана о происшествии - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 11:17
Семьям погибших и пострадавших при ЧП в казанской школе окажут помощь
 
Рустам МиннихановСтрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Эксперт рассказал, какие страны ЕС будут рады российским туристам летом
03:12Палестинцы хотят продолжать удары по Израилю, пока тот не прекратит атаки
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
Лента новостейМолния