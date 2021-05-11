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Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице, рассказал во вторник глава Татарстана Рустам... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:12
2021-05-11T11:12
2021-05-11T11:22
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в казанской школе, еще 16 человек находятся в больнице, рассказал во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов."Прежде всего, это большая беда. Мы потеряли семь детей. Ученики восьмого класса. Четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли вот здесь, на третьем этаже", - сказал Минниханов в интервью "России 24", стоя перед зданием школы.Госпитализированы, по его словам, 16 человек: "Двенадцать детей и четверо взрослых в госпитале".Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших. Эта информация на данный момент окончательно не подтверждена.
https://ria.ru/20210511/politsiya-1731739707.html
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рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия