Знакомые рассказали о студенте, устроившем стрельбу в казанской школе

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Знакомые устроившего стрельбу в казанской школе мужчины рассказали о его поведении и характере. Об этом сообщает РБК. Учившаяся в одной параллели девушка назвала его "скромным". "Компаний с ним никаких не видела", — рассказала она. По ее словам, молодой человек жил с отцом, при этом она не смогла сказать, была ли семья благополучной, или нет. "В самодеятельности, олимпиадах и школьных мероприятиях И., насколько я помню, не участвовал. Я не знаю, увлекался ли он чем-нибудь", — отметила она. Другая девушка, закончившая школу в 2018 году, рассказала, что никогда не общалась с нападавшим, но видела его во время учебы. "Казался тихим, необщительным", — отметила она. Девушка подтвердила, что у молодого человека в школе не было друзей.В колледже ТИСБИ, где учился нападавший после выпуска из школы, предоставили на него характеристику. "Уважительно относился к группе и преподавателям. Без вредных привычек", — говорится в документеОтмечается, что молодой человек с сентября пропускал занятия, а с 13 апреля перестал выходить на связь. С декабря он находился на практике, а с января прервал общение с куратором группы. "На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего был отчислен", — заявили в пресс-службе ТИСБИ. Стрельба в школе № 175Во вторник утром в казанской школе на улице Джаудата Файзи 19-летний студент колледжа открыл огонь. Погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали.Злоумышленника задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.На опубликованных в Сети кадрах видно, что некоторые дети спасались, прыгая из окон. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что двое разбились насмерть.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Завтрашний день объявлен в республике днем траура.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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