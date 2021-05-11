https://ria.ru/20210511/strelba-1731777618.html

Минпросвещения рассказало о пострадавших при стрельбе в Казани

Минпросвещения рассказало о пострадавших при стрельбе в Казани

После стрельбы в казанской школе 13 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, восемь — в тяжелом, сообщило Министерство просвещения в Telegram-канале... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:13

2021-05-11T14:13

2021-05-11T15:07

стрельба в школе в казани

россия

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. После стрельбы в казанской школе 13 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, восемь — в тяжелом, сообщило Министерство просвещения в Telegram-канале "Большая перемена РФ".В числе раненых — школьники 7-15 лет и взрослые 19, 50 и 62 лет, возраст еще одного уточняется.Ведомство также опубликовало полный список пострадавших при ЧП. Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, они получат от 200 до 400 тысяч рублей, семьи погибших — по миллиону рублей.Трагедия в школе № 175Во вторник в столице Татарстана в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь. По данным властей, погибли семь учеников и педагог, еще 21 человек пострадали.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731784156.html

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стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия