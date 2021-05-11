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Поклонская назвала стрельбу в школе в Казани зверским преступлением

Поклонская назвала стрельбу в школе в Казани зверским преступлением

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская назвала зверским преступлением стрельбу в школе в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:27

2021-05-11T13:27

2021-05-11T13:27

стрельба в школе в казани

наталья поклонская

госдума рф

рустам минниханов

казань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская назвала зверским преступлением стрельбу в школе в Казани.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Выражаю соболезнования родным и близким, учителям, детям, родителям, руководству и каждому жителю Казани в связи со зверским преступлением, совершенным в школе", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731767597.html

казань

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стрельба в школе в казани, наталья поклонская, госдума рф, рустам минниханов, казань, происшествия