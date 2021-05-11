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Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11
Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:59
2021-05-11T10:59
2021-05-11T11:12
стрельба в школе в казани
происшествия
казань
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах.Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8. По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.С эвакуированными детьми работают психологи, организована горячая линия.На место происшествия направили 21 бригаду скорой.Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.
казань
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
2021-05-11T10:59
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Президент Татарстана прибыл на место происшествия
Президент Татарстана прибыл к зданию школы №175 после стрельбы
2021-05-11T10:59
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PT0M14S
РИА Новости
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РИА Новости
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стрельба в школе в казани, происшествия, казань
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
В Казани
при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах.
Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8.
По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.
С эвакуированными детьми работают психологи, организована горячая линия.
На место происшествия направили 21 бригаду скорой.
Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов
, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков
.
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.