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Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11

Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11

В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:59

2021-05-11T10:59

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стрельба в школе в казани

происшествия

казань

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах.Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8. По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.С эвакуированными детьми работают психологи, организована горячая линия.На место происшествия направили 21 бригаду скорой.Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев 2021-05-11T10:59 true PT0M21S

Президент Татарстана прибыл на место происшествия Президент Татарстана прибыл к зданию школы №175 после стрельбы 2021-05-11T10:59 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, происшествия, казань