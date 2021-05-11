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Опубликовано видео с места стрельбы в Казани
Опубликовано видео с места стрельбы в Казани
В Сети появилось видео с места ЧП в Казани, где произошла стрельба в одной из школ. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:33
2021-05-11T10:33
2021-05-11T10:35
стрельба в школе в казани
илдус нафиков
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ЧП в Казани, где произошла стрельба в одной из школ.На кадрах видно большое скопление людей напротив учебного заведения, а также автомобилей полиции и скорой помощи. Речь может идти о школе № 175, которая находится на улице Файзи, 8. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей.На место происшествия направили 20 бригад скорой. Туда также выехали прокурор Татарстана Илдус Нафиков и президент Татарстана Рустам Минниханов.Как заявили РИА Новости в экстренных службах, погибли как минимум девять человек погибли (большинство из них — дети), четверо госпитализированы.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики.
2021-05-11T10:33
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, стрельба в школе в казани, илдус нафиков, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия