https://ria.ru/20210511/strelba-1731729016.html

Опубликовано видео с места стрельбы в Казани

Опубликовано видео с места стрельбы в Казани

В Сети появилось видео с места ЧП в Казани, где произошла стрельба в одной из школ. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:33

2021-05-11T10:33

2021-05-11T10:35

стрельба в школе в казани

илдус нафиков

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731726668_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_43656ece9d4d24f2b961fa7fe79c436f.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео с места ЧП в Казани, где произошла стрельба в одной из школ.На кадрах видно большое скопление людей напротив учебного заведения, а также автомобилей полиции и скорой помощи. Речь может идти о школе № 175, которая находится на улице Файзи, 8. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей.На место происшествия направили 20 бригад скорой. Туда также выехали прокурор Татарстана Илдус Нафиков и президент Татарстана Рустам Минниханов.Как заявили РИА Новости в экстренных службах, погибли как минимум девять человек погибли (большинство из них — дети), четверо госпитализированы.

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики. 2021-05-11T10:33 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, стрельба в школе в казани, илдус нафиков, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия