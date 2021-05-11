https://ria.ru/20210511/sochi-1731781946.html

Мэр Сочи пригласил пострадавших при стрельбе в Казани на реабилитацию

Мэр Сочи пригласил пострадавших при стрельбе в Казани на реабилитацию

Глава города Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани и пригласил семьи пострадавших учеников и педагогов на... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:31

2021-05-11T14:31

2021-05-11T14:31

стрельба в школе в казани

россия

алексей копайгородский

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

сочи

республика татарстан (татарстан)

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СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Глава города Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани и пригласил семьи пострадавших учеников и педагогов на реабилитацию в Сочи.Сообщение появилось в Telegram-канале мэра."Уважаемый Рустам Нургалиевич (президент Республики Татарстан), уважаемые жители Республики Татарстан! Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших во время стрельбы в школе №175 в Казани и всем жителям Республики Татарстан. Прошу передать от сочинцев слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим… Мы готовы разделить с Вами это страшное горе и протянуть руку помощи от сочинцев. Мы приглашаем на реабилитацию в Сочи семьи всех учеников и педагогов школы, подвергнувшихся страшной и бесчеловечной атаке, в любое удобное для них время", - сказал Копайгородский.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

сочи

республика татарстан (татарстан)

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Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ 2021-05-11T14:31 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, алексей копайгородский, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, сочи, республика татарстан (татарстан)