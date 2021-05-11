https://ria.ru/20210511/sochi-1731781946.html
Мэр Сочи пригласил пострадавших при стрельбе в Казани на реабилитацию
Мэр Сочи пригласил пострадавших при стрельбе в Казани на реабилитацию
Глава города Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани и пригласил семьи пострадавших учеников и педагогов на... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:31
2021-05-11T14:31
2021-05-11T14:31
стрельба в школе в казани
россия
алексей копайгородский
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
сочи
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731778105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e31b7b9cfb5919cfbc78abd57a26eee4.jpg
СОЧИ, 11 мая - РИА Новости. Глава города Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани и пригласил семьи пострадавших учеников и педагогов на реабилитацию в Сочи.Сообщение появилось в Telegram-канале мэра."Уважаемый Рустам Нургалиевич (президент Республики Татарстан), уважаемые жители Республики Татарстан! Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших во время стрельбы в школе №175 в Казани и всем жителям Республики Татарстан. Прошу передать от сочинцев слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим… Мы готовы разделить с Вами это страшное горе и протянуть руку помощи от сочинцев. Мы приглашаем на реабилитацию в Сочи семьи всех учеников и педагогов школы, подвергнувшихся страшной и бесчеловечной атаке, в любое удобное для них время", - сказал Копайгородский.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
россия
сочи
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731778105_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_43b95e4e85ac7494d8170cd23e026aad.jpg
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
Работа спецслужб на месте происшествия в Казани. Кадры НАК РФ
2021-05-11T14:31
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба в школе в казани, россия, алексей копайгородский, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, сочи, республика татарстан (татарстан)