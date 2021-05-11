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Суд взыскал с Соболь по 500 тысяч рублей по двум искам Пригожина
Суд взыскал с Соболь по 500 тысяч рублей по двум искам Пригожина
Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь по 500 тысяч рублей по двум искам бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:19
2021-05-11T18:21
россия
фонд борьбы с коррупцией
владимир милов
алексей навальный
москва
любовь соболь
евгений пригожин
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь по 500 тысяч рублей по двум искам бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте". Комментарием суда РИА Новости пока не располагает."Суд признал распространенные Соболь сведения на YouTube-канале "Навальный LIVE" и сайте СМИ "Znak" недостоверными и оскорбительными, а также взыскал в пользу истца компенсацию причиненного морального вреда в сумме 500 тысяч рублей по каждому из дел", - говорится в сообщении."Конкорд" подчеркивает, что поданные иски не связаны с политическими взглядами Соболь, а направлены на "понуждение к соблюдению российских законов".В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Как сообщал РИА Новости юридический представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения. Суд уже отказал Пригожину в удовлетворении иска к Шевченко, с Соболь взыскал 500 тысяч рублей, с Милова – 350 тысяч.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210420/kleveta-1729052042.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, владимир милов, алексей навальный, москва, любовь соболь, евгений пригожин, происшествия

Суд взыскал с Соболь по 500 тысяч рублей по двум искам Пригожина

18:19 11.05.2021 (обновлено: 18:21 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь по 500 тысяч рублей по двум искам бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" "ВКонтакте". Комментарием суда РИА Новости пока не располагает.
"Суд признал распространенные Соболь сведения на YouTube-канале "Навальный LIVE" и сайте СМИ "Znak" недостоверными и оскорбительными, а также взыскал в пользу истца компенсацию причиненного морального вреда в сумме 500 тысяч рублей по каждому из дел", - говорится в сообщении.
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"Конкорд" подчеркивает, что поданные иски не связаны с политическими взглядами Соболь, а направлены на "понуждение к соблюдению российских законов".
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Как сообщал РИА Новости юридический представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения. Суд уже отказал Пригожину в удовлетворении иска к Шевченко, с Соболь взыскал 500 тысяч рублей, с Милова – 350 тысяч.
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Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейВладимир МиловАлексей НавальныйМоскваЛюбовь СобольЕвгений ПригожинПроисшествия
 
 
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