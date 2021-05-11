https://ria.ru/20210511/shtraf-1731709657.html

В Госдуме предупредили о рисках роста штрафа за безбилетный проезд

В Госдуме предупредили о рисках роста штрафа за безбилетный проезд

В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, заявили "Известиям" в Госдуме. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T07:11

2021-05-11T07:11

2021-05-11T09:21

россия

михаил емельянов (политик)

ярослав нилов

лдпр

справедливая россия

госдума рф

николай арефьев

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте, заявили "Известиям" в Госдуме.Как объясняет издание, сейчас, по нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), наказание составляет сто рублей, и законодательство не предусматривает возможности для региональных властей менять эту сумму. Однако ранее в закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли изменения, по которым с седьмого марта регионы получили такие полномочия. Но поправкам мешает вступить в полную силу норма КоАП.По этой причине, как пишет газета, Минтранс предлагает признать соответствующие статьи кодекса утратившими силу. В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, однако во фракциях отнеслись к ней с осторожностью, пишет газета. Так, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что это чревато злоупотреблениями.Негативно о предложении высказался и представитель КПРФ Николай Арефьев, добавив, что никто не наказывает транспортные компании за нарушения.Тем не менее первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов положительно оценил замысел Минтранса. По его мнению, регионы смогут справиться с возложенной на них задачей.

https://ria.ru/20210504/shtrafy-1731135437.html

https://ria.ru/20210504/kredit-1731097072.html

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россия, михаил емельянов (политик), ярослав нилов, лдпр, справедливая россия, госдума рф, николай арефьев, общество