В Госдуме предупредили о рисках роста штрафа за безбилетный проезд
07:11 11.05.2021 (обновлено: 09:21 11.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВалидатор для бесконтактной оплаты проезда в автобусе
Как объясняет издание, сейчас, по нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), наказание составляет сто рублей, и законодательство не предусматривает возможности для региональных властей менять эту сумму. Однако ранее в закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" внесли изменения, по которым с седьмого марта регионы получили такие полномочия. Но поправкам мешает вступить в полную силу норма КоАП.
По этой причине, как пишет газета, Минтранс предлагает признать соответствующие статьи кодекса утратившими силу.
В профильном комитете нижней палаты инициативу уже поддержали, однако во фракциях отнеслись к ней с осторожностью, пишет газета. Так, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что это чревато злоупотреблениями.
"Понятно, что эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее", — сказал Нилов.
Негативно о предложении высказался и представитель КПРФ Николай Арефьев, добавив, что никто не наказывает транспортные компании за нарушения.
Тем не менее первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов положительно оценил замысел Минтранса. По его мнению, регионы смогут справиться с возложенной на них задачей.