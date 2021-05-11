СБУ назвала потенциального союзника России в случае вторжения на Украину
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год
КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Киев считает Белоруссию потенциальным союзником РФ в случае прямого вторжения России на Украину, заявил во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
"Не стоит забывать и про Белоруссию, которая является потенциальным союзником РФ в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину", - заявил Баканов в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".
По его словам, доказательством этого служат совместные военные учения двух стран.
Кроме того, Баканов сообщил, что, по данным Службы безопасности Украины, в России работают около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые занимаются непосредственно Украиной, а возле украинских границ сконцентрированы около 100 тысяч российских военных.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.