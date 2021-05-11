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СБУ назвала потенциального союзника России в случае вторжения на Украину
СБУ назвала потенциального союзника России в случае вторжения на Украину
Киев считает Белоруссию потенциальным союзником РФ в случае прямого вторжения России на Украину, заявил во вторник глава Службы безопасности Украины Иван... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:56
2021-05-11T16:56
россия
иван баканов
служба безопасности украины
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Киев считает Белоруссию потенциальным союзником РФ в случае прямого вторжения России на Украину, заявил во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.По его словам, доказательством этого служат совместные военные учения двух стран.Кроме того, Баканов сообщил, что, по данным Службы безопасности Украины, в России работают около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые занимаются непосредственно Украиной, а возле украинских границ сконцентрированы около 100 тысяч российских военных.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
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россия, иван баканов, служба безопасности украины, белоруссия, украина, в мире

СБУ назвала потенциального союзника России в случае вторжения на Украину

16:56 11.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Киев считает Белоруссию потенциальным союзником РФ в случае прямого вторжения России на Украину, заявил во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
"Не стоит забывать и про Белоруссию, которая является потенциальным союзником РФ в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения на Украину", - заявил Баканов в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".
По его словам, доказательством этого служат совместные военные учения двух стран.
Кроме того, Баканов сообщил, что, по данным Службы безопасности Украины, в России работают около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб, которые занимаются непосредственно Украиной, а возле украинских границ сконцентрированы около 100 тысяч российских военных.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 08:00
"Россия — военный противник". Для чего Киев готовит мобилизацию в армию
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
 
РоссияИван БакановСлужба безопасности УкраиныБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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