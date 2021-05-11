https://ria.ru/20210511/rosgvardiya-1731786884.html
Росгвардия проработает новое положение об оружии в гражданском обороте
Росгвардия проработает новое положение об оружии в гражданском обороте
В Росгвардии после трагедии в казанской гимназии пообещали выполнить поручение президента о новом положении об оружии о видах оружия, которое могут использовать РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:58
2021-05-11T14:58
2021-05-11T14:58
стрельба в школе в казани
россия
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Росгвардии после трагедии в казанской гимназии пообещали выполнить поручение президента о новом положении об оружии о видах оружия, которое могут использовать граждане, при участии заинтересованных министерств и ведомств, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин."Поручение президента РФ будет выполнено, в том числе и при участии заинтересованных министерств и ведомств", - сказал журналистам Грибакин.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://ria.ru/20210511/kazan-1731783503.html
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
2021-05-11T14:58
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стрельба в школе в казани, россия, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия