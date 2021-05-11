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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
https://ria.ru/20210511/remont-1731742038.html
Ремонт в подъезде столетней труженицы тыла провели по поручению Дегтярева
Ремонт в подъезде столетней труженицы тыла провели по поручению Дегтярева
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев навестил в Хабаровском районе столетнюю труженицу тыла, по поручению главы региона в ее подъезде проведен... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:30
2021-05-11T11:30
хабаровский край
ил-4
михаил дегтярев
сахалин
хабаровск
хабаровский край
ульчский район
общество
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ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев навестил в Хабаровском районе столетнюю труженицу тыла, по поручению главы региона в ее подъезде проведен ремонт, сообщает во вторник правительство края."Михаил Дегтярев побывал во вторник у 100-летней жительницы села Краснореченского Елены Антоновны Рындиной. Она труженик тыла, ветеран труда, инвалид III группы. По его поручению в подъезде уже заканчивают косметический ремонт, а в ближайшие две-три недели рабочие займутся переносом теплотрассы – это даст возможность заасфальтировать придомовую территорию", - сообщили в правительстве края.Отмечается, что к главе региона обратились неравнодушные соседи в соцсетях. Они написали, что в доме, где живет женщина, нет ремонта, а участок дороги перед подъездом требует асфальтирования.Родилась ветеран в 1920 году в Еврейской автономной области. В годы войны работала на торфяниках в городе Шатуре Ленинградской области. Добыча торфа в Шатурском районе в военное время имела стратегическое значение. За военные и трудовые заслуги награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и юбилейными медалями к годовщинам Победы.В день празднования 76-й годовщины Великой Победы Дегтярев лично поздравил с 95-летием ветерана войны Георгия Пурдика. День рождения он отмечает 9 мая. Георгий Анисимович родился в селе Богородском Ульчского района. В 1944 году, после окончания 10 классов, был призван в Красную армию на Дальнем Востоке. Служил в 432-м Краснознаменном Волочаевском полку радистом. В августе 1944 года был направлен на Сахалин, где служил до окончания войны. Награжден медалями "За победу над Японией", Жукова, орденом Отечественной войны II степени. У ветерана четверо детей, семь внуков и пять правнуков.Накануне праздника глава региона поздравил с юбилеем и труженицу тыла Клавдию Петренкову. Она трудилась в военные годы в колхозе, будучи 12-летним подростком. Жительница Хабаровска 90-летний юбилей отметила 8 мая. О ней как о передовике труда писали заметки в газете "Сельская новь". Награждена грамотами и медалью "Ветеран труда". Дегтярев преподнес юбиляру цветы и подарки."Нет для нас праздника важнее, чем 9 мая. Деды и прадеды, наши ветераны отстояли право жить на родной земле, создали фундамент для развития края… С особым чувством благодарности обращаюсь к участникам войны и труженикам тыла, которые отмечают в этом году 100 и более лет. Таких у нас 11 человек", - сказал Дегтярев, обращаясь к участникам торжественного собрания, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.В годы войны Дальневосточный фронт стал надежной кузницей фронтового резерва. Из его состава в самое пекло сражений были направлены 23 дивизии, 19 бригад, авиационные части, сотни маршевых рот. Восемь дальневосточных соединений заслужили почетное звание гвардейских, 112 жителей края удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи - награждены орденами и медалями.Всю войну Хабаровский край был на передовой трудового фронта страны. Авиационный завод №126 (КНААЗ имени Ю.А. Гагарина) в Комсомольске-на-Амуре выпустил около 2,7 тысячи самолетов Ил-4, ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это промышленное предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина. Судостроительный завод №199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий Государственного комитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны. Медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" награждены 190 тысяч жителей края.Врио губернатора подчеркнул, что поддержка ветеранов – в приоритете правительства края. В бюджете региона на этот год запланировано около 6 миллиардов рублей на социальную защиту людей старшего поколения.
https://ria.ru/20210419/degtyarev-1728873180.html
https://ria.ru/20210409/zhile-1727466647.html
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ил-4, михаил дегтярев, сахалин, хабаровск, хабаровский край, ульчский район, общество

Ремонт в подъезде столетней труженицы тыла провели по поручению Дегтярева

11:30 11.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев навестил в Хабаровском районе столетнюю труженицу тыла, по поручению главы региона в ее подъезде проведен ремонт, сообщает во вторник правительство края.
"Михаил Дегтярев побывал во вторник у 100-летней жительницы села Краснореченского Елены Антоновны Рындиной. Она труженик тыла, ветеран труда, инвалид III группы. По его поручению в подъезде уже заканчивают косметический ремонт, а в ближайшие две-три недели рабочие займутся переносом теплотрассы – это даст возможность заасфальтировать придомовую территорию", - сообщили в правительстве края.
Отмечается, что к главе региона обратились неравнодушные соседи в соцсетях. Они написали, что в доме, где живет женщина, нет ремонта, а участок дороги перед подъездом требует асфальтирования.
Родилась ветеран в 1920 году в Еврейской автономной области. В годы войны работала на торфяниках в городе Шатуре Ленинградской области. Добыча торфа в Шатурском районе в военное время имела стратегическое значение. За военные и трудовые заслуги награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и юбилейными медалями к годовщинам Победы.
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В день празднования 76-й годовщины Великой Победы Дегтярев лично поздравил с 95-летием ветерана войны Георгия Пурдика. День рождения он отмечает 9 мая. Георгий Анисимович родился в селе Богородском Ульчского района. В 1944 году, после окончания 10 классов, был призван в Красную армию на Дальнем Востоке. Служил в 432-м Краснознаменном Волочаевском полку радистом. В августе 1944 года был направлен на Сахалин, где служил до окончания войны. Награжден медалями "За победу над Японией", Жукова, орденом Отечественной войны II степени. У ветерана четверо детей, семь внуков и пять правнуков.
Накануне праздника глава региона поздравил с юбилеем и труженицу тыла Клавдию Петренкову. Она трудилась в военные годы в колхозе, будучи 12-летним подростком. Жительница Хабаровска 90-летний юбилей отметила 8 мая. О ней как о передовике труда писали заметки в газете "Сельская новь". Награждена грамотами и медалью "Ветеран труда". Дегтярев преподнес юбиляру цветы и подарки.
"Нет для нас праздника важнее, чем 9 мая. Деды и прадеды, наши ветераны отстояли право жить на родной земле, создали фундамент для развития края… С особым чувством благодарности обращаюсь к участникам войны и труженикам тыла, которые отмечают в этом году 100 и более лет. Таких у нас 11 человек", - сказал Дегтярев, обращаясь к участникам торжественного собрания, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.
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В годы войны Дальневосточный фронт стал надежной кузницей фронтового резерва. Из его состава в самое пекло сражений были направлены 23 дивизии, 19 бригад, авиационные части, сотни маршевых рот. Восемь дальневосточных соединений заслужили почетное звание гвардейских, 112 жителей края удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи - награждены орденами и медалями.
Всю войну Хабаровский край был на передовой трудового фронта страны. Авиационный завод №126 (КНААЗ имени Ю.А. Гагарина) в Комсомольске-на-Амуре выпустил около 2,7 тысячи самолетов Ил-4, ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это промышленное предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина. Судостроительный завод №199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий Государственного комитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны. Медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" награждены 190 тысяч жителей края.
Врио губернатора подчеркнул, что поддержка ветеранов – в приоритете правительства края. В бюджете региона на этот год запланировано около 6 миллиардов рублей на социальную защиту людей старшего поколения.
 
Хабаровский крайИл-4Михаил ДегтяревСахалинХабаровскХабаровский крайУльчский районОбщество
 
 
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