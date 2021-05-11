Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу", на какие результаты в анализах крови стоит обратить внимание для профилактики онкологического заболевания.
По ее словам, клинический анализ способен выявить не только низкое содержание гемоглобина в крови, что нередко указывает на наличие анемии.
"Высокий гемоглобин и высокие эритроциты — это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача", — отметила Ненашева.
Врач обратила внимание, что на этот недуг иногда указывает высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови.
"Точно так же, как и слишком низкие лейкоциты могут служить показателем онкогематологического заболевания. При низких лейкоцитах человека может ничего не беспокоить — это доброкачественная нейтропения (снижение числа белых кровяных клеток. — Прим ред.). Как правило, лечения это не требует. Это безопасно для человека", — уточнила медик.
Ненашева посоветовала сдавать базовые анализы крови хотя бы раз в год.