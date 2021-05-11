https://ria.ru/20210511/rak-1731705992.html

Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии

Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии

Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу", на какие результаты в анализах крови стоит обратить внимание для профилактики онкологического заболевания. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T02:23

2021-05-11T02:23

2021-05-11T02:23

юлия ненашева

россия

онкология

рак

здоровье

кровь

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу", на какие результаты в анализах крови стоит обратить внимание для профилактики онкологического заболевания.По ее словам, клинический анализ способен выявить не только низкое содержание гемоглобина в крови, что нередко указывает на наличие анемии.Врач обратила внимание, что на этот недуг иногда указывает высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Ненашева посоветовала сдавать базовые анализы крови хотя бы раз в год.

https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html

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юлия ненашева, россия, онкология, рак, здоровье, кровь, общество