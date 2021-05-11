Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/rak-1731705992.html
Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу", на какие результаты в анализах крови стоит обратить внимание для профилактики онкологического заболевания. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T02:23
2021-05-11T02:23
юлия ненашева
россия
онкология
рак
здоровье
кровь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу", на какие результаты в анализах крови стоит обратить внимание для профилактики онкологического заболевания.По ее словам, клинический анализ способен выявить не только низкое содержание гемоглобина в крови, что нередко указывает на наличие анемии.Врач обратила внимание, что на этот недуг иногда указывает высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Ненашева посоветовала сдавать базовые анализы крови хотя бы раз в год.
https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_70a54aa15dc77dbce58ed395817be8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия ненашева, россия, онкология, рак, здоровье, кровь, общество

Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии

02:23 11.05.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Гематолог Юлия Ненашева рассказала "Пятому каналу", на какие результаты в анализах крови стоит обратить внимание для профилактики онкологического заболевания.
По ее словам, клинический анализ способен выявить не только низкое содержание гемоглобина в крови, что нередко указывает на наличие анемии.
"Высокий гемоглобин и высокие эритроциты — это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача", — отметила Ненашева.
Врач обратила внимание, что на этот недуг иногда указывает высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

"Точно так же, как и слишком низкие лейкоциты могут служить показателем онкогематологического заболевания. При низких лейкоцитах человека может ничего не беспокоить — это доброкачественная нейтропения (снижение числа белых кровяных клеток. — Прим ред.). Как правило, лечения это не требует. Это безопасно для человека", — уточнила медик.

Ненашева посоветовала сдавать базовые анализы крови хотя бы раз в год.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 06:57
Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин
 
Юлия НенашеваРоссияОнкологияракЗдоровьекровьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24Очевидец рассказала, как выводили детей из школы в Казани
11:21В районе казанской школы, где произошла стрельба, ввели режим КТО
11:20Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
11:20Полиция проводит оперативные действия в здании казанской школы после ЧП
11:19Пособники стрелявшего в школе в Казани не определены, заявил Минниханов 0:14
11:17Семьям погибших и пострадавших при ЧП в казанской школе окажут помощь
11:16Совфед обсудит ЧП в казанской школе
11:16Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани
11:15Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
11:14В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
11:12Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
11:12Глава Татарстана рассказал о мужчине, открывшем стрельбу в школе в Казани
11:10Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:07Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
11:04В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:04В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
11:03После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
11:03В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
11:02Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
Лента новостейМолния