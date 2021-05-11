https://ria.ru/20210511/putin-1731795815.html

Путин находится в постоянном контакте с правительством из-за ЧП в Казани

Путин находится в постоянном контакте с правительством из-за ЧП в Казани

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с правительством в связи с ЧП в Казани, все службы работают, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:35

2021-05-11T15:35

2021-05-11T15:40

стрельба в школе в казани

россия

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с правительством в связи с ЧП в Казани, все службы работают, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).В первой половине дня Путин, как говорил Песков, заслушал доклад директора ФСБ, переговорил с премьер-министром, главой МЧС, а также дал поручение главам Минздрава и министерства просвещения вылететь на место. Песков также сообщал, что Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731769343.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, владимир путин, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия