Путин находится в постоянном контакте с правительством из-за ЧП в Казани
15:35 11.05.2021 (обновлено: 15:40 11.05.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин с вице-премьерами РФ во время минуты молчания перед началом совещания
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с правительством в связи с ЧП в Казани, все службы работают, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В первой половине дня Путин, как говорил Песков, заслушал доклад директора ФСБ, переговорил с премьер-министром, главой МЧС, а также дал поручение главам Минздрава и министерства просвещения вылететь на место. Песков также сообщал, что Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами.
"Президент в постоянном контакте с правительством. Все службы работают", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялись ли у Путина еще какие-либо контакты на эту тему.